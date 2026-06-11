HR-konsult med lönekompetens
Jurek Recruitment & Consulting AB / Personaltjänstemannajobb / Stockholm Visa alla personaltjänstemannajobb i Stockholm
2026-06-11
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Jurek Recruitment & Consulting AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Vi söker en erfaren HR-konsult med god kunskap inom nordiska löner och HR-processer. Rollen är bred och innefattar både löneadministration, HR-rapportering och systemuppdateringar
Exempel på arbetsuppgifter
Vara kontaktperson för lönefrågor och hantera rapportering till centrala funktioner.
Skicka löneinformation och säkerställa korrekt lokal rapportering.
Rapportering av HR-relaterade uppgifter till huvudkontor.
Uppdatera HR-masterlistor och säkerställa korrekt data i HR-system.
Hantera förändringar kopplade till anställda gentemot ekonomiavdelning och regulatoriska funktioner.
Administrera försäkrings- och pensionsuppgifter samt arkivera personalakter enligt GDPR.
Uppdatera organisationsschema och personalhandböcker.
Följa upp etikträning i HR-systemet.
Din bakgrund, erfarenhet och kompetens
Vi söker dig som har erfarenhet av löneadministration och en god förståelse för hur lönesystem är uppbyggda, inklusive kopplingen mellan lön och finans. Du har arbetat med HR-processer och har en stark administrativ förmåga. Vidare har du mycket god vana av att arbeta i Google Workspace.
Det är meriterande om du har erfarenhet av Workday eller liknande HR-system samt kunskap om nordiska löner.
Vi ser även att du är van att arbeta i en komplex miljö med högt tempo, där du hanterar flera parallella arbetsuppgifter på ett strukturerat och effektivt sätt. Som person är du självständig, initiativtagande och lösningsorienterad. Du trivs med att ta ansvar och är bekväm med att utmana arbetssätt samt driva förbättringar när det behövs.
Bra att veta
Det här är ett spännande konsultuppdrag med start i mitten på augusti och kommer pågå i 6 månader. Uppdraget är 80 % och ger dig möjlighet att arbeta i en dynamisk miljö hos vår kund med kontor i Alvik, med goda kommunikationer och en trevlig arbetsmiljö.Publiceringsdatum2026-06-11Så ansöker du
Ansök genom att klicka på "Ansök nu"-knappen, ladda upp ditt CV och svara på några frågor. Vi vill inte ha något personligt brev. Vi går löpande genom alla ansökningar och vi uppmuntrar dig att ansöka så snart som möjligt. På grund av GDPR kan vi inte ta emot ansökningar via e-post.
För frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta ansvarig konsultchef Hedda Grenlöv via email hedda.grenlov@jurek.se
Jurek är en specialiserad partner inom rekrytering och konsultuthyrning och hjälper företag att hitta rätt kompetens inom Finance, Law, Banking & Insurance and Business support. Vårt erfarna team kombinerar branschkunskap med ett starkt nätverk för att skapa träffsäkra och hållbara matchningar. Som kandidat får du tillgång till både fasta tjänster och konsultuppdrag samt en professionell och transparent process. Vi arbetar långsiktigt, personligt och med hög kvalitet – för att skapa bästa möjliga upplevelse för både kunder och kandidater. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7892182-2049301". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Jurek Recruitment & Consulting AB
(org.nr 556694-5324), https://jobb.jurek.se
Biblioteksgatan 11 (visa karta
)
111 46 STOCKHOLM Arbetsplats
Jurek Jobbnummer
9960326