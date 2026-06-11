Samordnare, till fritidsgård samt barn och unga fritid
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2026-06-11
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Vill du bidra till en meningsfull och trygg fritid för barn och unga? Nordmalings kommun söker nu en samordnare till fritidsgårdsverksamheten och arbetet med barn och unga i kommunen.
Arbetsplatsen
På kultur- och fritid ansvarar vi bland annat för simhall och sportanläggning, musikskola och fritidsgårdar. I vårt uppdrag arbetar vi för att skapa goda förutsättningar för invånare, kulturaktörer och föreningsliv att både erbjuda och ta del av en meningsfull och hälsofrämjande fritid.
Fritidsgården i Nordmalings kommun är en trygg mötesplats där barn och unga kan umgås, delta i aktiviteter och få stöd av engagerade medarbetare. Verksamheten bygger på delaktighet, där ungdomarna kan vara med och påverka innehållet. Arbetet sker i nära samverkan med olika aktörer så som skola, IFO och föreningsliv för att skapa en trygg och inkluderande fritid och uppväxtmiljö. Fokus ligger på att förebygga utanförskap och riskbeteenden, stärka självkänslan och erbjuda en aktiv, trygg och utvecklande fritid.
Kommunen har nyligen beslutat om att bedriva fritidsgården i egen regi. Detta innebär att ledare och medarbetare, tillsammans, kommer att forma och utveckla verksamheten för att möta barn och ungas behov, både nu och framöver.
Rollen och arbetsuppgifter
Som samordnare har du ett ansvar för att samordna, samverka och utvecklafritidsgårdsverksamheten samt stärka arbetet med barn och ungas fritid i kommunen.
I uppdraget som samordnare ingår det bland annat att:
Samordna och utveckla fritidsgårdsverksamheten
Bidra till utvecklingen av kommunens arbete med barn och ungas fritid
Planera, genomföra och följa upp aktiviteter för barn och unga
Stötta och vägleda medarbetare, vid exempelvis fritidsgården, i det dagliga arbetet
Samverka med interna och externa aktörer, såsom skola, individ- och familjeomsorg (IFO), omsorgsverksamhet, bibliotek, föreningsliv och andra relevanta parter
Främja barn och ungas delaktighet och inflytande i verksamhetens utformning och innehåll
Bidra till trygghetsskapande och förebyggande insatser
Administrativa uppgifterPubliceringsdatum2026-06-11Profil
För tjänsten som samordnare inom fritidsgårdsverksamhet och arbete med barn och ungas fritid krävs att du har eftergymnasial utbildning inom socialt arbete eller pedagogik, exempelvis socialpedagog, fritidsledarutbildning eller annan likvärdig utbildning inom området (alt. dokumenterad mångårig erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig). Vidare ska du ha erfarenhet av arbete med barn och unga samt B-körkort.
Det är meriterande om du har erfarenhet av samordning, projektledning eller arbetsledning, administrativt arbete eller erfarenhet av samverkan med föreningslivet.
Personliga egenskaper/förmågor som är viktiga för att klara av arbetet är att du är/har;
självgående - tar initiativ, driver arbetet framåt och tar ansvar för helheten
flexibel - anpassar sig till förändrade behov i verksamheten
god samarbetsförmåga – samarbetare bra, bygger goda relationer och arbetar nära kollegor, skola, IFO, omsorg mfl.
kulturell medveten - har ett inkluderande och normmedvetet förhållningssätt
helhetssyn – har ett helhetsperspektiv på barn och ungas fritid samt ser samband mellan ungas fritid, skola och stödinsatser.
strukturerad - planerar, organiserar och följer upp verksamheten på ett tydligt sätt.
Anställningen
I rollen som samordnare ingår det visst kvälls- och helgarbete.
Inför en anställning ska ett utdrag ur belastningsregistret uppvisas. Utdraget ska uppvisas till arbetsgivaren innan anställningen påbörjas för att säkerställa trygghet och säkerhet för våra barn och unga.
Vi erbjuder
Som medarbetare i Nordmalings kommun har du även flera förmåner och erbjudanden. Läs mer om dem på vår hemsida; Våra förmåner
Om Nordmalings kommun
Nordmalings kommun har cirka 700 medarbetare som gör ett viktigt jobb för att erbjuda välfärd, service och tjänster av hög kvalitet till dem som bor och verkar i Nordmaling. Omkring 6 900 invånare samt företagare och fastighetsägare är beroende av vårt arbete. Vi ansvara för barnomsorg, skola och äldreomsorg, men också för samhällsplanering, gata/park, individ- och familjeomsorg, miljö, kultur, fritid och mycket mer.
Nordmaling har ett attraktivt läge vid kusten, mellan Umeå och Örnsköldsvik. Närheten till hav, skog, älv, fina motionsanläggningar och ett rikt föreningsliv ger stora möjligheter till en aktiv fritid - för både stor och liten. Arenor, köpcentra och kulturhus finns i Örnsköldsvik i söder och Umeå i norr, bägge mindre än 30 min bort med Botniabanan. Vi är helt enkelt centrum mellan städerna! Funderar du på att flytta till eller är nyfiken på Nordmaling? Läs mer på Mitt Nordmaling
Annonsering
Nordmalings kommun gör val av annonsplats och rekryteringsstöd vid varje rekrytering och kontaktar de vi väljer att annonsera hos. Därför undanber vi oss alla erbjudanden om köp av annonsplats och rekryteringsstöd. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nordmalings Kommun
(org.nr 212000-2536), http://www.nordmaling.se
Kungsvägen 41 (visa karta
)
914 32 NORDMALING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Gemensam service, Kultur & Fritid Kontakt
Kultur- och fritidschef
Jan Näs jan.nas@nordmaling.se 073-0889527 Jobbnummer
9960322