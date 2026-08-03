Vi söker personal till Housekeeping
Stufvenäs Gästgifveri AB / Städarjobb / Kalmar Visa alla städarjobb i Kalmar
2026-08-03
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, Torsås
eller i hela Sverige
Stufvenäs Gästgifveri är ett klassiskt småländskt gästgifveri med verksamhet året om, som ligger vackert beläget vid Kalmarsund, cirka 35 km från Kalmar och 50 km från Karlskrona. Hotellet har 73 hotellrum, konferenslokaler, kongresshall för 250 personer, restaurangkapacitet för ca 250 gäster, vinkällare och spa.
Vill du jobba i fantastiska omgivningar, i en familjeägd organisation där våra värdeord är mod, glädje, kärlek och engagemang?
Vi behöver nu förstärka Housekeeping med ytterligare medarbetare på timmar.
Erfarenhet av städbranschen och gärna städning av hotell är meriterande. Du behöver vara en glad och hjälpsam ordningsmänniska som gillar att jobba i team.
Du är även en person som är stresstålig, ansvarstagande och noggrann samt har en positiv attityd och ett engagemang för uppgiften.
I arbetsuppgifterna ingår exempelvis städning av våra hotellrum, allmänna ytor och tvätt.
• Arbetstid dagtid, både vardagar och helger
• Timanställning.
• Lön enligt avtal.
• Urval kommer ske löpande, vi rekommenderar därför att du inte väntar med din ansökan.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-10-31
E-post: izabella@stufvenas.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Stufvenäs Gästgifveri AB
(org.nr 556642-6747)
Stuvenäsvägen 1 (visa karta
)
385 97 SÖDERÅKRA Arbetsplats
Stufvenäs Gästgifveri AB Kontakt
Tf Husfru
Izabella Engström izabella@stufvenas.se 0486-21900 Jobbnummer
10019556