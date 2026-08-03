Personlig assistent till 74-årig man i Skarpnäck, Orhem
Stockholms kommun / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Stockholm Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Stockholm
2026-08-03
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Stockholm – vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss – för stockholmarna.
Skarpnäcks stadsdelsförvaltning erbjuder dig en arbetsplats där ett aktivt medarbetarskap och ett tydligt ledarskap är grunden för att ge stockholmarna den bästa verksamheten. Eftersom vi gemensamt skapar vår arbetsmiljö är det viktigt med öppenhet, respekt och lyhördhet.
Arbetsplatsbeskrivning
Jag är en man på 74 år med funktionshinder och har kronisk smärta och använder mig av permobil. Jag söker personliga assistenter vid behov, timanställning, dag, kvällstid, natt (vaken jour). Jag bor i Orhem, södra Skarpnäck.
Din roll
Exempel på arbetsuppgifter: Handräckning vid måltider, cafébesök och kulturella besök, promenader. Vid assistans i hemmet: Hjälp med förflyttningar, påklädning, hygien, städning, tvätt samt viss datahjälp.
Även eventuella morgon och förmiddagsarbete på kolonilotten att förekomma som ligger strax intill bostaden i vacker naturmiljö. Fördel om du är intresserad av koloniarbete samt har en självständig inställning till vardagssysslor.
Din kompetens och erfarenhet
Vi ser gärna att du som söker har tidigare erfarenhet av arbete inom personlig assistans eller inom omvårdnad. Du ska vara lugn, trygg, pålitlig, punktlig och kunna ta egna beslut samt vara lyhörd för kundens behov och önskemål.
Du ska kunna behärska svenska språket i tal och skrift. Stor vikt läggs vid personliga egenskaper.Publiceringsdatum2026-08-03Övrig information
Kunden är delaktig i rekryteringen tillsammans med sin utförare. Tillträde är enligt överenskommelse, vi kallar till intervjuer löpande.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
Avdelningen är HBTQi certifierad och fler verksamheter diplomeras. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Stockholms Kommun
(org.nr 212000-0142), http://www.stockholm.se/Arbete/Lediga-jobb-och-praktik/
Björkhagsplan 6 (visa karta
)
121 17 JOHANNESHOV Arbetsplats
Stockholms stad, Skarpnäcks stadsdelsförvaltning, Stöd, service och omsorg Kontakt
Ingela Ulvedal, Kommunal ingela.ulvedal@stockholm.se 08-50815814 Jobbnummer
10019530