Miljöspecialist Nya Rya, var med och bygg framtidens reningsverk
Gryaab AB / Hälsoskyddsjobb / Göteborg Visa alla hälsoskyddsjobb i Göteborg
2026-08-03
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Gryaab AB i Göteborg Publiceringsdatum2026-08-03Om företaget
På Gryaab jobbar vi tillsammans för ett renare hav och en hållbar framtid. Vi är ett regionalt bolag som renar avloppsvattnet från sju kommuner. Vi kombinerar teknik, innovation och resursåtervinning som skapar miljönytta varje dag. Hållbar utveckling står i fokus. Gryaabs medarbetare är vår viktigaste resurs och du har stora utvecklingsmöjligheter hos oss. Här finns en stark vi-känsla där vi genom ett öppet och positivt synsätt skapar förutsättningar för en arbetsmiljö där vi trivs och mår bra. När vi mår bra gör vi också ett bättre jobb! Ett starkt engagemang är något som kännetecknar oss och i en öppen och positiv miljö kan engagemanget växa.
Gryaab är inne i en expansiv fas som bland annat innebär att vi kommer genomföra vår största utbyggnad någonsin. Utbyggnaden beräknas vara färdig år 2036. Vill du bli en av oss och vara med på vår resa för ett renare hav och en mer hållbar framtid? Sök jobb hos oss!
Bakgrund
Vill du arbeta med miljöfrågor i ett av Göteborgs största infrastrukturprojekt? På Gryaab får du vara med och utveckla Nya Rya – en miljardinvestering som ska säkra framtidens avloppsrening för hela regionen. Här får du arbeta från förprojektering till färdig anläggning tillsammans med erfarna kollegor i en verksamhet som gör skillnad för både människor och miljö.
Arbetet inom Nya Rya är indelat i fyra etapper och programmet befinner sig idag i förprojekteringsfas. Målsättningen är att det utbyggda och uppgraderade reningsverket ska stå klart 2036 för att möta framtidens reningskrav och samhällets behov.Dina arbetsuppgifter
Som miljöspecialist inom Nya Rya arbetar du med miljöfrågor genom hela projektets livscykel – från förprojektering och detaljprojektering till driftsättning av färdig anläggning.
Exempel på arbetsuppgifter:
Bevaka att program Nya Rya, inklusive våra entreprenörer, följer miljölagstiftning, tillstånd och beställarens miljökrav samt uppsatta miljörelaterade mål.
Följer upp och driver miljötillståndsfrågor i programmet, tex anmälningsärenden, tillståndsärenden och kontrollplaner.
Arbeta operativt med miljöarbetet i ett stort byggprojekt, tex miljöronder, byggvarubedömning, frågor kring avfallshantering, kemikalier, utsläpp, buller, damning, skydd av natur och kulturmiljö.
Implementering av ISO14001 för att minska programmets miljö- och klimatpåverkan. Framtagande av underlag för miljö- och klimatrapportering.
Inventera, bedöma och åtgärda miljöaspekter i byggentreprenader så som val av byggmaterial och hantering av massor. Skriva och granska texter i samband med upphandling mm.
Leda delprojekt, i första hand inom miljöområdet.
Samarbeta med andra, inom bolaget och externa kontakter gällande miljö, klimat och andra förekommande frågor.
Du tillhör avdelningen Stora projekt och rapporterar till avdelningschefen. Gruppen kännetecknas av stort engagemang, hög kompetens, dynamik och nyfikenhet.
Låter detta som en tjänst för dig? Urval sker löpande så tveka inte att ansöka redan idag.Kvalifikationer
Vi gillar att tillsammans med andra kompetenser möta avloppshanteringens tekniska utmaningar på ett praktiskt och långsiktigt hållbart sätt.
Vi söker dig som har:
Minst 3-årig högskoleutbildning med inriktning mot miljö eller motsvarande. Miljölagstiftning måste ingå.
Minst 5-årig erfarenhet av liknande arbete
Erfarenhet av arbete med miljölagstiftning
B-körkort.
Goda kunskaper i Office-paketet
God förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift
Det är meriterande om du har:
Erfarenhet av miljöarbete i större byggprojekt, tex byggvarubedömning
Bredd av kompetenser inom miljöområdet
Erfarenhet av miljötillståndsansökan och MKB
Arbetat med miljöfarlig verksamhet
Erfarenhet av miljöledningssystem
För att lyckas i rollen arbetar du strukturerat och metodiskt. Du har god samarbetsförmåga och trivs med att samverka med både interna och externa aktörer. Du kommunicerar tydligt och bidrar till ett positivt arbetsklimat genom att dela med dig av kunskap och erfarenheter. Du kan uttrycka sig väl i tal och text. Du har helhetssyn och kan greppa komplexa problemställningar. Du är noggrann och initiativtagande med eget driv.Övrig information
Gryaab renar avloppsvattnet i Göteborgsregionen. Det renade vattnet släpps ut i havet. Sedan starten 1972 har våra miljösatsningar för miljarder kronor gjort att regionens vattendrag befriats från orenat avloppsvatten, vilket bidragit till ett renare hav. Vi jobbar även för ökad cirkulär nytta.
Hos oss kommer du att ha spännande och meningsfulla arbetsuppgifter i en vardag som du tillsammans med engagerade kollegor och en omsorgsfull organisation trivs i. Du har möjlighet till flextid och vi erbjuder ett friskvårdsbidrag som vi hoppas att du använder. Du kan träna på vårt gym och som cykelvänlig arbetsplats har vi också bidrag för utrustning och cykelservice. Gryaab har en personalförening som ordnar många uppskattade trivselaktiviteter under året. Vi tycker att jämställdhet är en viktig faktor både för att nå bra resultat och för att utveckla verksamhetens innehåll och kvalitet. Gryaab har drygt 140 anställda och omsätter cirka 400 miljoner kronor. Vill du läsa mer om oss gå in på gryaab.se
Är du fortsatt nyfiken om hur det är att arbeta på Gryaab? Kika in vår karriärsida via denna länk: Jobba hos oss - Gryaab
Gryaab undanber sig att kontaktas av bemannings- och rekryteringsföretag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Gryaab AB
(org.nr 556137-2177), https://goteborg.se/wps/portal/start/jobba-i-goteborgs-stad/lediga-jobb
Göteborgs Stad (visa karta
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411 10 GÖTEBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Gryaab AB Kontakt
Pascal Karlsson pascal.karlsson@gryaab.se Jobbnummer
10019552