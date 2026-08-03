Enhetschef till vård- och omsorgsboendet Tor
Skellefteå kommun, avdelningen för vård och omsorg / Sjukvårdschefsjobb / Skellefteå Visa alla sjukvårdschefsjobb i Skellefteå
2026-08-03
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Enhetschef med ett coachande ledarskap
Vad är din största drivkraft som ledare? Kanske handlar det om att locka fram det unika hos varje medarbetare för att bygga ett lag som trivs och utvecklas tillsammans? Eller om att varje dag få bidra till att människor får leva ett gott liv – på sina egna villkor? Då kan rollen som enhetschef inom vård och omsorg vara helt rätt för dig.
DIN ROLL
Som enhetschef har du det övergripande ansvaret för personal, arbetsmiljö, ekonomi och verksamhet. Genom närvaro i verksamheten skapar du en tydlig och samstämmig bild av mål, uppdrag och utveckling – tillsammans med dina medarbetare. Med ditt tillitsbaserade och coachande ledarskap bygger du en arbetsmiljö som präglas av delaktighet, engagemang och ansvar.
På Tor arbetar du tillsammans med en chefskollega i ett delat ledarskap, där ni gemensamt ansvarar för verksamheten och stöttar varandra i det dagliga arbetet. Du blir en del av ett engagerat chefsteam där samarbete är en självklar del av vardagen. Du har tillgång till stödfunktioner inom HR, ekonomi, schemaläggning och rekrytering samt stöd av en samordnare som bidrar med administrativt stöd och struktur i det dagliga arbetet. Tillsammans driver ni utvecklingen framåt och bidrar till framtidens vård och omsorg i Skellefteå kommun.
DIN KOMPETENS OCH ERFARENHET
Vi söker dig som har en högskoleutbildning som är relevant för uppdraget samt erfarenhet av ledarskap. Chefserfarenhet med personal-, verksamhets- och ekonomiansvar är meriterande. Detsamma gäller god kunskap och förståelse inom verksamhetsområdet vård och omsorg, erfarenhet av att arbeta i en politiskt styrd organisation samt B-körkort.
Som person är du strukturerad, trygg och samarbetsorienterad med förmåga att prioritera och fatta välgrundade beslut även när tempot är högt. Du ser samband och hittar lösningar även i komplexa situationer. Med ett tydligt och lyhört sätt att kommunicera på svenska, både muntligt och skriftligt, är du övertygande och skapar förtroende hos andra. Du använder digitala verktyg effektivt i ditt arbete. Genom ett tillitsbaserat ledarskap engagerar, motiverar och skapar du förutsättningar för dina medarbetare att lyckas.
DIN NYA ARBETSPLATS
På Socialkontoret jobbar vi för att skapa en hållbar och effektiv verksamhet som gör skillnad i människors liv. Vi tror på att olika perspektiv och kompetenser gör oss starkare och vi hoppas att du vill bidra med dina. Här får du möjlighet att utvecklas, både i din roll och som person. Vi erbjuder en introduktion som ger dig en trygg och tydlig start i din nya roll samt en mentor som finns till hands för att stötta och vägleda dig under den första tiden. Du kommer att ha årsarbetstid vilket ger dig flexibla arbetstider. Skellefteå kommun är en trygg arbetsgivare med stora möjligheter – och vi ser fram emot att höra från dig.
Tor vård- och omsorgsboende ligger centralt i stadsdelen Älvsbacka. Här finns 40 lägenheter fördelade på fyra plan och avståndet till busshållplats är cirka 50 meter.
BRA ATT VETA
Vi rekryterar kompetensbaserat och fokuserar på din erfarenhet, kunskap och potential. I stället för personligt brev besvarar du några urvalsfrågor och bifogar ett uppdaterat CV.
Vill du veta mer om hur det är att bo och leva i Skellefteå?
Läs mer: https://skelleftea.se/
(https://skelleftea.se/)
Våra förmåner: https://skelleftea.se/formaner
(https://skelleftea.se/formaner)
Lönestatistik: https://skelleftea.se/lonestatistik
(https://skelleftea.se/lonestatistik)
Tjänsten omfattas av krav på registerutdrag enligt lag. Inför ett eventuellt erbjudande om anställning ska du uppvisa utdrag ur belastningsregistret för arbete med äldre personer eller personer med funktionsnedsättning. Du ansvarar själv för att beställa rätt utdrag från Polismyndigheten.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "738876". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Skellefteå Kommun
(org.nr 212000-2643)
Skellefteå kommun (visa karta
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931 85 SKELLEFTEÅ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Skellefteå kommun, Avdelningen för vård och omsorg Kontakt
Verksamhetschef Vård och omsorg
Carina Berglund +46910735000 Jobbnummer
10019538