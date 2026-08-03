Mekaniker sökes till Kungälv
Aura Personal AB / Maskinreparatörsjobb / Kungälv Visa alla maskinreparatörsjobb i Kungälv
2026-08-03
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Aura Personal AB i Kungälv
, Göteborg
, Partille
, Lerum
, Mölndal
eller i hela Sverige
Vi söker nu en erfaren mekaniker för uppdrag hos vår kund i Kungälv. Är du en självgående fordonsmekaniker som trivs i en verkstad med högt tempo och gott samarbetsklimat? Då kan det här vara uppdraget för dig.
Om tjänsten Som mekaniker arbetar du med service, reparationer och felsökning på kundens fordon. Du blir en viktig del av verkstadsteamet och bidrar till att kunderna alltid får ett professionellt bemötande och ett högkvalitativt arbete.Publiceringsdatum2026-08-03Arbetsuppgifter
Service och underhåll av fordon
Felsökning och reparationer
Kvalitetskontroll inför leverans till kund
Nära samarbete med övriga mekaniker och verkstadspersonal
Vi söker dig som
Har flera års erfarenhet som fordonsmekaniker
Har fordonsteknisk utbildning
Har B-körkort
Är van att arbeta självständigt och kan felsöka problem på egen hand
Är noggrann, serviceinriktad och gillar att arbeta i team
Vad vi erbjuder
Anställning via Aura Personal med kollektivavtal
Ett varierande och utvecklande uppdrag i en professionell miljö
Stöd från engagerad konsultchef genom hela anställningen
Möjlighet till längre uppdrag eller vidare karriärmöjligheter via oss
Trevligt gäng på plats
Placering: Kungälv Omfattning: Heltid
Varmt välkommen med din ansökan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8161417-2127724". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Aura Personal AB
(org.nr 559328-3020), https://jobb.aurapersonal.se
Göteborgs Centralstation (visa karta
)
411 03 GÖTEBORG Arbetsplats
Aura Personal Jobbnummer
10019541