Mekaniker sökes till Kungälv

Aura Personal AB / Maskinreparatörsjobb / Kungälv
2026-08-03


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Visa alla jobb hos Aura Personal AB i Kungälv, Göteborg, Partille, Lerum, Mölndal eller i hela Sverige

Vi söker nu en erfaren mekaniker för uppdrag hos vår kund i Kungälv. Är du en självgående fordonsmekaniker som trivs i en verkstad med högt tempo och gott samarbetsklimat? Då kan det här vara uppdraget för dig.
Om tjänsten Som mekaniker arbetar du med service, reparationer och felsökning på kundens fordon. Du blir en viktig del av verkstadsteamet och bidrar till att kunderna alltid får ett professionellt bemötande och ett högkvalitativt arbete.

Publiceringsdatum
2026-08-03

Arbetsuppgifter
Service och underhåll av fordon

Felsökning och reparationer

Kvalitetskontroll inför leverans till kund

Nära samarbete med övriga mekaniker och verkstadspersonal

Vi söker dig som

Har flera års erfarenhet som fordonsmekaniker

Har fordonsteknisk utbildning

Har B-körkort

Är van att arbeta självständigt och kan felsöka problem på egen hand

Är noggrann, serviceinriktad och gillar att arbeta i team

Vad vi erbjuder

Anställning via Aura Personal med kollektivavtal

Ett varierande och utvecklande uppdrag i en professionell miljö

Stöd från engagerad konsultchef genom hela anställningen

Möjlighet till längre uppdrag eller vidare karriärmöjligheter via oss

Trevligt gäng på plats

Placering: Kungälv Omfattning: Heltid
Varmt välkommen med din ansökan.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-30
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Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8161417-2127724".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Aura Personal AB (org.nr 559328-3020), https://jobb.aurapersonal.se
Göteborgs Centralstation (visa karta)
411 03  GÖTEBORG

Arbetsplats
Aura Personal

Jobbnummer
10019541

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