Städare i Lund med omnejd
Homemaid AB (Publ) / Städarjobb / Lund Visa alla städarjobb i Lund
2026-08-03
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Vi söker personal till hemstäd
Just nu söker vi nya kollegor till vårt team i Lund med placering i Lund med omnejd. Vi kallar oss Serviceassistenter, eftersom vårt uppdrag går ut på att hjälpa våra kunder att göra rent och fint hemma, så att de kan få tid över till att göra annat istället. Som Serviceassistent har du en viktig roll, både i vårt team och för våra kunder. Du arbetar självständigt ute hos kunderna med städtjänster som dammsugning, damning och moppning. Du jobbar både hos företag och i privata hem, alltid med samma omsorg om detaljer och det lilla extra, som visar att du är ett proffs med engagemang och yrkesstolthet.
Som serviceassistent jobbar du i privata hem och hos företag med att:
Dammsuga och damma
Moppa golv och rengöra ytor
Flyttstäda
Piffa och ge kunden det där lilla extra
• med mera, som du får lära dig här hos oss.
Vi söker dig
• som har en stark känsla för kvalitet och ett driv att göra kunden nöjd och glad. Att vara punktlig och noggrann är självklart för dig. Du är engagerad och positiv, och precis som vi anser du att städning är ett hantverk som blir bäst när det sköts av oss proffs. Du tycker om att arbeta självständigt, men är också en lagspelare då du ibland arbetar tillsammans med andra i teamet.
Kollektivavtal och schyssta villkor — självklart
HomeMaid är en drivande kraft som har lyft och byggt upp städtjänster till en professionell bransch med schyssta villkor, rimliga löner och kollektivavtal. Vi jobbar med en intern skola, HomeMaid Academy, för att alla våra medarbetare ska få utvecklas i sin yrkesroll och vi har flera olika karriärmöjligheter inom företaget. Många av våra kollegor har varit anställda hos oss länge och startade som Serviceassistenter för att därifrån gå vidare till roller som Teamledare, Områdesansvariga och Distriktschefer. Vi tror att vi är som bäst när vi jobbar tillsammans och bygger vår arbetsplats med visionen – bättre tillsammans.
För att passa in i den här rollen hos oss vill vi att Du...
Förstår och pratar grundläggande svenska eller engelska
Körkort och tillgång till egen bil är ett plus
Kan arbeta flexibla arbetstider mellan klockan 06 och 18
Tidigare har arbetat inom hemstädning eller liknande tjänster.
Placering: Lund med omnejd (inkl. Lomma, Bjärred & Kävlinge)
Anställning: Timanställning eller 50-85% med 6 månader provanställning
Tillträde: Intervjuer sker löpande
Lön: Enligt kollektivavtal
Varmt välkommen med din ansökan!
Sedan mitten av 90-talet har HomeMaids medarbetare hjälpt tusentals kunder till en renare, mer trivsam vardag genom att serva med hemstädning, företagsstädning, fastighetsstäd, fönsterputs och mycket mer. Detta är den enkla, tydliga idé på vilken HomeMaid grundades 1997: Att göra vardagen lättare för sina kunder. Det visade sig snabbt vara ett framgångskoncept. Sedan 2000 ligger huvudkontoret i Halmstad, men HomeMaid finns idag från Skåne i söder till Sundsvall i norr. Bolaget är börsnoterat sedan november 2005. Som medlem i Almegas branschorganisation för hushållsnära tjänster driver vi frågan om försäkringar, pensionsavtal och trygghet på arbetet. Vi har självklart kollektivavtal och bygger tillsammans med våra ca 1000 medarbetare en bra värderingsstyrd arbetsplats med visionen Bättre tillsammans. Läs gärna mer på homemaid.se/jobba hos oss. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8161442-2127722". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare HomeMaid AB (publ)
(org.nr 556543-8883), https://karriar.homemaid.se
Traktorvägen 11 (visa karta
)
226 60 LUND Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
HomeMaid Jobbnummer
10019539