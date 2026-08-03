Museichef till Malmö museum
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2026-08-03
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Ref: 20261748
Vi söker dig som vill ha ett av museiområdets intressantaste arbeten på ett av Sveriges mest besökta museer! På kulturförvaltningen i Malmö söker vi dig som vill bli vår nästa museichef på Malmö museum. Utöver stoltheten över Malmö museum kan vi konstatera att Malmö stad är en av de tre kommuner i Sverige som satsar mest på kultur.
Hos oss på kulturförvaltningen leder du en verksamhet i utveckling där flera strategiska utvecklingsprojekt pågår och Malmö museums samlande verksamhet står i fokus. Vi kan som exempel nämna utvecklingen av hela museiområdet kring Malmö museum med målet att öppna upp, försköna och göra platsen mer tillgänglig för fler. Just nu befinner vi oss också på en spännande och intressant utvecklingsresa med målet att ytterligare förstärka Malmö museums position som kulturarvsdestination, skapa en unik mötesplats och ytterligare bredda och utveckla verksamheten som besöksmål nu och in i framtiden.Publiceringsdatum2026-08-03Dina arbetsuppgifter
Som museichef får du det övergripande ansvaret för att Malmö museum med Malmö stad och Region Skåne som uppdragsgivare. Uppdraget innebär bland annat att vidareutveckla verksamheten som en trovärdig och tillgänglig kunskapsverksamhet för samtliga besökare samt att fortsätta arbetet att positionera museet som ett attraktivt besöksmål.
Du ansvarar för att verksamheten har en långsiktigt hållbar ekonomi genom tydliga prioriteringar, effektiv resursanvändning samt utveckling av intäktsmöjligheter. Du har det fulla ansvaret för verksamheten, personalen och arbetsmiljön. En viktig del av uppdraget är också att samordna verksamhetens utvecklingsprocesser som även är kopplade till det fysiska museiområdet och framtida investeringsbehov.
Du företräder museet i olika sammanhang och du kommer att samverka med såväl interna som externa aktörer.
Till din hjälp har du tre drivande direktrapporterande enhetschefer och inom delar av verksamheten finns det även rapporterande sektionschefer. Det finns även en mycket engagerad och kompetent personalstyrka med en hög grad av expert- och specialistkompetens. Förutom din egen ledningsgrupp är du även ansvarig för verksamhetens samverkansgrupp med fackliga representanter och huvudskyddsombud.
I ditt uppdrag som museichef rapporterar du till kulturdirektören och ingår i kulturförvaltningens ledningsgrupp.Kvalifikationer
Vi söker dig som har gedigen erfarenhet av strategiska chefsroller inom kulturområdet och med en god arbetslivserfarenhet gällande verksamhetsområdet. Du är van att leda genom chefer och att ha fullt ansvar för verksamhet, resultat, ekonomi, personal, arbetsmiljö samt att leda en expert- och specialistorganisation. Du ser det som en naturlig del av ditt uppdrag med facklig samverkan och att företräda verksamheten i olika interna och externa sammanhang.
Det är meriterande om du har chefserfarenhet från arbete i en politiskt styrd organisation som är offentlig och medialt intressant. Har du dessutom ett etablerat nätverk, såväl nationellt som internationellt, inom verksamhetsområdet är detta ytterligare meriterande.
Vi kommer att prioritera ditt chef- och ledarskap mycket högt i denna rekrytering då vi söker en tillitsfull ledare som skapar engagemang genom närvaro, tillgänglighet och samt en har hög kommunikativ och pedagogisk förmåga. Balansen mellan att vara lyhörd och ödmjuk och samtidigt vara både tydlig och beslutsam är viktig, liksom förmågan att bygga goda relationer och nätverk.
Uppdraget innebär ett tydligt mål- och resultatinriktat arbete där det kommer att krävas en god strategisk och analytisk kompetens kombinerat med verksamhetsutveckling samt en god ekonomisk förmåga. Du behöver också ha ett stort engagemang och intresse för den verksamhet du kommer att leda.
För uppdraget krävs det en högskole-/universitetsexamen om minst 180 hp inom relevant utbildning för verksamhetsområdet och uppdraget samt att du kan kommunicera obehindrat i tal och skrift på såväl svenska som engelska.
Om arbetsplatsen
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Kulturförvaltningen består av åtta avdelningar av vilka Malmö museum är en av dem. Malmö museum är södra Sveriges största museum, med samlingar från nästan 170 års verksamhet. En viktig del arbetet är att bidra till en hållbar framtid där relevant och trovärdig kunskap förmedlas för att stärka samhällets motstånds- och handlingskraft och där fler malmöbor är medskapande i berättelsen om vårt kulturarv. Malmö museum har ca 750 000 besökare årligen och här kan besökarna få uppleva allt från Nordens äldsta bevarade renässansslott till en riktig ubåt, levande grodor och vetenskapsfilm i 3D. Museet berättar i sina utställningar om bland annat historia, natur, teknik och sjöfart.
Malmö museum är organiserade i 3 enheter: Kulturarv, Utbud och värdskap samt Verksamhetsstöd och har ca 90 mycket engagerade medarbetaremed hög grad av expert- och specialistkompetens. Vår vision är Malmö museum bygger broar mellan människor genom kulturarv och berättelser som berör. Läs mer om Malmö museum på vår hemsida: malmo.se/museum
Läs om Malmö stad som arbetsgivare här http://www.malmo.se/jobb
Information om tjänsten
Anställningsform: Tillsvidare
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 1
Tillträde: Enligt överenskommelseÖvrig information
Som kandidat rekommenderas du att kontrollera din skräppost under ansökningstiden, för att säkerställa att du inte missar svarsmejl från Malmö stad.
Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "20261748". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Malmö Kommun
(org.nr 212000-1124), https://malmo.se/
Kalendegatan 1 (visa karta
)
211 35 MALMÖ Arbetsplats
Malmö Stad Kontakt
Förvaltningsdirektör
Annika Cedhagen annika.cedhagen@malmo.se Jobbnummer
10019533