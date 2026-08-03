Kvalificerad jurist som chef till rättsenheten
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2026-08-03
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Diskrimineringsombudsmannen (DO) arbetar för ett samhälle fritt från diskriminering och för att de som blivit utsatta för diskriminering ska få upprättelse. DO söker nu en enhetschef till rättsenheten som vill vara med och bidra till vårt viktiga arbete. Vi söker en skicklig jurist och erfaren chef med goda ledaregenskaper som vill leda och utveckla myndighetens rättsenhet. Som chef för rättsenheten är du chef för fem sektionschefer, leder rättsenhetens ledningsgrupp, ingår i myndighetens ledningsgrupp och rapporterar direkt till ombudsmannen/myndighetschefen.Publiceringsdatum2026-08-03Arbetsuppgifter
Som chef för rättsenheten ansvarar du för att leda och utveckla enhetens verksamhet och för att säkerställa den rättsliga kvaliteten. I din roll som enhetschef rapporterar du direkt till ombudsmannen/myndighetschefen. Bredden och komplexiteten i DO:s uppdrag kräver ett ledarskap som präglas av nyfikenhet, prestigelöshet, god samarbetsförmåga och ett helhetsperspektiv. Du ingår i myndighetens ledningsgrupp och förväntas i den rollen bidra till genomförandet av DO:s uppdrag, vision och strategiskt långsiktiga mål i samspel med ombudsmannen och övriga enhetschefer.
Som enhetschef leder du verksamheten på enheten genom fem sektionschefer som har personalansvar och operativt ansvar för var sin sektion. I ditt ledarskap ska du skapa goda förutsättningar för sektionscheferna att fullgöra sina uppgifter och uppdrag. Du ska också verka för ett gott arbetsklimat och professionellt samarbete mellan sektionerna och inom myndigheten. Som enhetschef har du personalansvar för sektionscheferna samt ett övergripande verksamhets- och budgetansvar för enheten. Du leder rättsenhetens ledningsgrupp där du och sektionscheferna ingår.Kravprofil för detta jobb
Vi söker dig som är kvalificerad jurist med
svensk juristexamen, motsvarande äldre examen eller juristutbildning som jämställs med svensk juristexamen
aktuell domarutbildning från allmän domstol eller förvaltningsrätt, alternativt ett par års annan aktuell erfarenhet av kvalificerat juridiskt arbete som DO bedömer som likvärdigt
relevant erfarenhet av att som chef leda och utveckla verksamhet inom en organisation
dokumenterat mycket goda ledaregenskaper
mycket goda kommunikativa egenskaper
mycket goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift
Du ska även ha mycket god förmåga
att göra och bedöma djupgående rättsliga analyser och överblicka hela rättsliga områden
att analysera och bedöma komplex information och göra strategiska bedömningar utifrån verksamhetens behov
att arbeta för att hitta lösningar som gynnar verksamheten och myndighetens uppdrag som helhet och vara lyhörd för verksamhetens behov
att skapa struktur samt samordna och prioritera olika verksamhetsfrågor som rör såväl enhetens som myndighetens ansvarsområden
att skapa förtroende samt vara trygg och prestigelös
att samarbeta, skapa goda relationer och en god arbetsmiljö
att leda, entusiasmera, motivera och utveckla andra
att vara tydlig i din kommunikation och återkoppling
att möta människor med respekt och ha hög grad av integritet.
Det är meriterande om du har
erfarenhet av att leda genom chefer
kunskaper inom diskrimineringsrätt
aktuell erfarenhet av att arbeta med tillsynsverksamhet
aktuell erfarenhet av att arbeta med processrätt och tvistelösning
kunskaper inom EU-rätt och mänskliga rättigheter.
Vid rekryteringen kommer vi att lägga stor vikt vid personliga egenskaper och förmågor.
Kontaktperson är rekryterande chef Lars Arrhenius och HR-chef Christina Ågren eller HR-specialist Anna Rindeskog. Fackliga företrädare är Matilda Davin Omar och Liselotte Haralsdsson för Saco och Sofia Palm och Josefin Sutherland för ST. Du når dem via DO:s växel 08-120 20 700.
Har du skyddade personuppgifter ber vi dig meddela detta till den HR-specialist som står angiven ovan så att vi kan hantera dina personuppgifter korrekt.
Välkommen med din ansökan inklusive meritförteckning senast den 31 augusti 2026 via ansökningsfunktionen på http://www.do.se/om-do/jobba-hos-oss/lediga-tjanster/alternativt
till Diskrimineringsombudsmannen, Box 4057, 169 04 Solna med referensnummer DO 2026/4916.
Observera att vi inte ser din profilsida på LinkedIn som en inskickad ansökan och meritförteckning. Om du blir kallad till intervju kommer vi att begära in vidimerade examensbevis. Om du av tillgänglighetsskäl behöver hjälp med formuläret är du välkommen att kontakta do@do.se
Vi erbjuder dig en arbetsplats med förmåner som bland annat flexibla arbetstider, friskvårdsersättning och friskvårdstimme. Vidare erbjuds möjlighet till visst distansarbete om verksamheten tillåter.
Vi värnar om en rekrytering fri från diskriminering som ger lika rättigheter och möjligheter för alla.
Om DO
DO är en statlig myndighet och vårt uppdrag regleras i lagen (2008:568) om Diskrimineringsombudsmannen. I uppdraget ingår att utöva tillsyn över diskrimineringslagen (2008:567) och därutöver att verka för att diskriminering som har samband med kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder inte förekommer inom några områden av samhällslivet. Vi ska också genom råd och på annat sätt medverka till att den som utsatts för diskriminering kan ta till vara sina rättigheter. DO ska vidare på annat sätt verka för lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.
Vi är omkring 130 anställda som arbetar i tillgängliga lokaler på Råsundavägen 18 i Solna, med närhet till goda kommunikationsmöjligheter. Vi ser inte ytterligare anpassningar som ett hinder. Läs mer om DO på https://www.do.se. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Diskrimineringsombudsmannen
(org.nr 202100-6073)
Box 4057 (visa karta
)
169 04 SOLNA Jobbnummer
10019534