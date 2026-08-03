Sjuksköterska till Bäckenkirurgi 7 - Urologi och Gynekologi
Region Stockholm / Sjuksköterskejobb / Stockholm Visa alla sjuksköterskejobb i Stockholm
2026-08-03
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Bäckenkirurgi 7 i Solna söker dig som är sjuksköterska med erfarenhet av akutsjukvård och ett genuint intresse för kirurgi. Vill du utvecklas i en högspecialiserad verksamhet där både medarbetares och verksamhetens utveckling står i centrum? Då kan detta vara rätt plats för dig. Välkommen till oss!
Du erbjuds
en strukturerad och individuellt anpassad introduktion
minst fyra veckors introduktion enligt ett väl utarbetat introduktionsprogram
kontinuerliga utbildningsinsatser för att skapa trygghet och utveckling i yrkesrollen
möjlighet att utbilda dig till specialistsjuksköterska med lön under studietiden
en bredd av karriärvägar inom Tema Cancer
ett nära samarbete med engagerade kollegor i multiprofessionella team
en varierad arbetsvardag med stora möjligheter till kompetensutveckling
en arbetsplats präglad av respekt, omtanke och stark teamkänsla
Självklart får du också ta del av våra generella förmåner som Karolinska Universitetssjukhuset erbjuder dig.Publiceringsdatum2026-08-03Om tjänsten
Hos oss får du arbeta i en verksamhet med världsledande robotkirurgi och högspecialiserad vård för patienter med gynekologiska och urologiska diagnoser. Vi har ett stort uppdrag i Stockholmsregionen och är bland annat ensamutförare av kirurgi för avancerad blåscancer samt avancerad rekonstruktion av urinvägar.
Verksamheten präglas främst av planerad kirurgi, men vi tar även emot patienter i behov av akut vård. Arbetet sker i ett effektivt flöde med god läkartillgänglighet, vilket ger dig möjlighet att snabbt utveckla en bred kompetens och en stabil klinisk grund.
Avdelningen har 20 vårdplatser på vardagar och 12 på helger. Du arbetar i nära samarbete med undersköterskor och läkare i ett aktivt teamarbete kring patienten.
Vi erbjuder en arbetsmiljö som kännetecknas av ett öppet, inkluderande och positivt klimat. Hos oss finns en fin blandning av erfarna och nya kollegor, och vi värdesätter både professionalism och arbetsglädje.
Tjänsten är en tillsvidareanställning med arbete i treskift (dag, kväll och natt), enligt Region Stockholms avtal för 24/7-verksamhet.
Vi söker dig som
har ett genuint intresse för kirurgi och vill bidra till verksamhetens utveckling
är noggrann och arbetar med fokus på kvalitet och patientsäkerhet
lyssnar in patienter, skapar förtroende och bemöter med empati
tar ansvar, strukturerar ditt arbete och arbetar lösningsfokuserat
samarbetar väl, kommunicerar tydligt och bidrar till helheten
är flexibel, kan prioritera och hantera oförutsedda situationer med lugn
är trygg i din yrkesroll och kan arbeta både självständigt och i team
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.KvalifikationerKvalifikationer
Legitimerad sjuksköterska med behörighet att verka inom svensk sjukvård
Goda kunskaper i svenska, i tal och skrift
Minst två års erfarenhet från akutsjukvård eller slutenvård
Meriterande:
Erfarenhet av kirurgisk omvårdnad
Erfarenhet av urologiska och/eller gynekologiska diagnoser
Om rekryteringsprocessen
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden.
I samband med din ansökan behöver du bifoga CV. Istället för ett personligt brev ber vi dig besvara urvalsfrågor samt kort motivera varför du passar för rollen. Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett.
Varmt välkommen med din ansökan – Tillsammans är vi Karolinska!
Inför tillsättning av befattning som innefattar vård av barn och ungdom, kontrolleras den som erbjuds tjänsten mot misstanke- och belastningsregistret. Här kan du läsa mer om rekryteringsprocessen och om vilka kontroller som utförs på Karolinska.
Som anställd på Karolinska Universitetssjukhuset kan du komma att krigsplaceras. Läs mer om vad det innebär här.
Om du är eller tidigare har varit anställd i Region Stockholm kommer vi att ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef om du blir aktuell för anställning.
För tillsvidaretjänster kan provanställning komma att tillämpas.
Om Karolinska Universitetssjukhuset
Vi på Karolinska Universitetssjukhuset är stolta över att vi är ett av världens främsta universitetssjukhus. Förutom vårt särskilda ansvar för den högspecialiserade vården i Stockholmsregionen är huvuduppdraget att tillsammans med Karolinska Institutet utbilda framtidens vårdanställda och bedriva världsledande forskning samtidigt som vi fortsätter vårt arbete med att utveckla vården för patientens bästa. Vi arbetar inom en rad olika områden och professioner.
Du kan läsa mer om vårt uppdrag inom vård, forskning och utbildning här.
Vår vision - Vi ska bota och lindra imorgon det ingen kan bota och lindra idag.
Läs gärna mer om oss på karolinska.se och följ oss på sociala medier!
Tema Cancer
Tema Cancer är ett av de största områdena inom sjukhuset. Vi utreder, behandlar och vårdar patienter med någon form av malign tumörsjukdom samt benign hematologi och koagulationssjukdomar.
Här kan du läsa mer om oss.
Att söka jobb i Region Stockholm
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen "Ansök". Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
Vårt rekryteringssystem kan inte hantera anonyma ansökningar eller sökande med skyddade personuppgifter. Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen. Din ansökan kommer då att hanteras utanför rekryteringssystemet. Du bör även vara försiktig med vilken information du lämnar i din ansökan och endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Stockholm
(org.nr 232100-0016), https://www.regionstockholm.se/jobb/lediga-jobb/
Box 22550 (visa karta
)
104 22 STOCKHOLM Arbetsplats
Karolinska Universitetssjukhuset, Tema Cancer, Bäckenkirurgi Kontakt
Vårdförbundet Karolinska vardforbundet.karolinska@regionstockholm.se Jobbnummer
10019544