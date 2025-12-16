Vi söker nu Buying Manager - Externa varumärken
2025-12-16
Vill du vara med på Julas ostoppbara-resa? Nu söker vi en Buying Manager för avdelningen External Brand Sourcing. Som Buying Manager ansvarar du för att driva och utveckla affären med våra externa varumärksleverantörer. Du leder ett team bestående av Strategic Buyers och har en nyckelroll i att säkerställa affärsmässiga, hållbara och lönsamma leverantörssamarbeten.
Rollen är strategisk och operativ, med fokus på att förhandla kommersiella villkor, utveckla leverantörsstrategier, hantera avtal, identifiera och driva förbättringsinitiativ samt följa upp leverantörsprestationer. Du arbetar nära andra delar inom sortiment och inköp, där avdelningen External Brand Sourcing ansvarar för att säkerställa att våra externa varumärken bidrar till företagets inköpsstrategi och övergripande mål.
Vad finns i ditt CV?
Vi söker dig som har flerårig erfarenhet av strategiskt inköp, gärna från detaljhandel eller konsumentvaror, och som drivs av att skapa långsiktigt värde genom starka affärsrelationer. Du har dokumenterad erfarenhet av komplexa förhandlingar och avtalsarbete och är van vid att navigera i en dynamisk omvärld. Du har flera års erfarenhet av ledarskap och som ledare är du trygg och inspirerande, med förmågan att leda team i både förändring och tillväxt.
Du har en god affärsförståelse, arbetar analytiskt och datadrivet och kan på ett professionellt sätt kommunicera och bygga förtroende både internt och externt. Din bakgrund kompletteras av en relevant eftergymnasial utbildning inom inköp, ekonomi, affärsutveckling eller motsvarande.
Vem är du?
Du är en driven och nyfiken person som brinner för att utveckla både affären och människorna omkring dig. I ditt ledarskap trivs du med att vara den som sätter riktningen, skapar energi och får andra att växa. Med ditt skarpa affärssinne och din analytiska förmåga hittar du nya möjligheter, samtidigt som du bygger starka och långsiktiga relationer med både kollegor och leverantörer. Du gillar när tempot är högt och vägen framåt inte alltid är spikrak - för du vet att det är i förändring som utveckling sker. Hos dig möts tydlighet, mod och lyhördhet, och du inspirerar ditt team till att nå längre än de själva trodde var möjligt. Kort sagt - du är en ledare som gör skillnad, med hjärta, engagemang och massor av framåtanda.
Vad erbjuder vi?
Vår ostoppbara resa innebär förändring - och vi välkomnar dina tankar och idéer! Från de uppgifter du utför till hur vi tillsammans utvecklar vår verksamhet, dina åsikter, insatser och nya idéer spelar roll. Hos oss får du möjligheten att vara en del av ett internationellt företag där du kan växa och utvecklas. Vi erbjuder en dynamisk arbetsmiljö med mycket hjärta och en stark teamkänsla. Du får chansen att ta ansvar och lära nytt, och om du gör ditt bästa så kan vi lova att det inte finns några gränser för hur långt du kan komma hos oss!
Bra att veta
Tjänsten är en tillsvidareanställning med placering på Julas huvudkontor i Skara, med möjlighet att jobba på annan ort. Jula har kollektivavtal med Unionen för tjänstemän. Sista ansökningsdag är 2026-01-07.
Frågor?
Har du frågor kring rollen? Kontakta gärna rekryterande chef Nichlas Liljegren, Purchasing Manager, på Nichlas.Liljegren@Jula.se. Ersättning
