Vi söker motiverad flyttpersonal
2026-02-13
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
, Järfälla
, Göteborg
Vill du bli en del av ett snabbt växande service företag där teamkänsla, effektivitet och utveckling står i centrum? Hos Grabbarna Flytt arbetar vi i stora, välkoordinerade team - precis som i ett sportlag. Vårt mål är att varje individ ska utvecklas samtidigt som laget presterar på topp. Vi söker nu fler stjärnor till vårt flytt team!
Du kommer arbeta i en händelserik miljö tillsammans med kollegor från olika bakgrunder. Tillsammans hjälper vi kunder i viktiga livsskeden och skapar en trygg och smidig upplevelse. Rollen kräver flexibilitet, självständighet och problemlösningsförmåga - men ingen tidigare yrkeserfarenhet behövs.
Vi söker dig som:
Är självgående och lösningsorienterad
Trivs i lagarbete och har ett positivt, serviceinriktat mindset
Är driven, nyfiken och villig att utvecklas
Har körkort - meriterande men inget krav
Vilka vi är:
Grabbarna Flytt grundades 2015 och är idag en av Sveriges mest växande & digitaliserade flyttföretag. Vi har ett starkt rykte för kvalitet och innovation. Hos oss får du inte bara ett jobb - du får chansen att växa i ett bolag som satsar på din personliga och professionella utveckling.
Vi erbjuder:
Heltids- och deltidsanställningar
Utvecklingsmöjligheter inom företaget
Konkurrenskraftig lön baserad på ansvar, prestation och skicklighet
Mycket jobb för dig som är hungrig och vill framåt
En inspirerande arbetsmiljö där du får vara med och bygga framtidens servicebolag
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
