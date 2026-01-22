Vi söker montör/mekaniker
2026-01-22
Yamahacenter i Luleå, Heds Motor AB är ett familjeägt företag med över 40 år i branschen. Vi jobbar med alla Yamahas motorprodukter såsom snöskotrar, motorcyklar, mopeder, fyrhjulingar, båtmotorer mm och med reservdelar och tillbehör. Vi jobbar även med båtmärkena Buster samt Yamarin. Vi utför monteringar av fordon, service samt reparationer på alla Yamahas motorfordon. Du ska vara väl förtrogen med fordonsmodeller såsom snöskotrar, motorcyklar, mopeder, båtmotorer och fyrhjulingar. Du ska vara praktiskt och teknisk lagd, noggrann och ansvarstagande och trivas med att jobba självständigt. B- körkort är ett krav. A körkort är meriterande.
Vi söker en montör som skall stärka vårt verkstadsteam ytterligare. I arbetet får du möjlighet att arbeta med nymontering av alla Yamahas motorprodukter. Även en del servicearbeten kommer att förekomma. Du arbetar också en del med kundservice och kundbemötande i din arbetsroll, vilket ställer höga krav på god social kompetens samt professionalitet och noggrannhet. Du ska ha god samarbetsförmåga.
Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-21
Ansökan ska lämnas personligen till My Hed eller Daniel Olofsson
E-post: my@heds.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Heds Motor AB
(org.nr 556383-7433), http://yamahacenter.com/lulea/start
973 34 LULEÅ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Personalansvarig
My Hed my@heds.se 0920-181 00 Jobbnummer
9699306