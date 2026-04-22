Vi söker mättekniker till Epiroc!
Vill du arbeta i en teknisk industrimiljö där kvalitet, precision och noggrannhet står i fokus? Just nu söker vi två mättekniker till Epiroc för ett konsultuppdrag här i Örebro. Uppdraget är på heltid och tjänsterna är förlagda till ständig natt respektive ständig helg. Publiceringsdatum2026-04-22Om tjänsten
I rollen som mättekniker hos Epiroc har du en central funktion i produktionen med fokus på kvalitetssäkring och mätteknik. Du samarbetar nära produktion, kvalitet och teknik för att säkerställa att både egentillverkade detaljer, legotillverkade komponenter samt inköpta delar uppfyller ställda krav enligt ritningar och standarder.
Dina arbetsuppgifter i huvudsak
Mäta och kontrollera detaljer med manuella och etablerade mätmetoder
Utföra kvalitetskontroll av inkommande gods
Genomföra och sammanställa produktrevisioner
Förinställa, kalibrera samt utföra underhåll av mätdon och momentnycklar
Hantera extern kalibrering vid behov
Skapa och förbereda #D-mätprogramvara
Vara delaktig i 5S-arbete och dokumentstyrning
Vem är du?
Vi söker dig som arbetar noggrant och tar ett tydligt ansvar för ditt arbete. Du har ett metodiskt arbetssätt och ett starkt fokus på kvalitet. Du trivs i en verksamhet nära produktionen där du vågar ta egna initiativ och vara delaktig i att utveckla och förbättra arbetssätt och rutiner. Du samarbetar gärna med olika funktioner, uttrycker dig tydligt och känner dig bekväm med att arbeta både självständigt och tillsammans med andra. Du har ett analytiskt förhållningssätt, är lösningsfokuserad och motiveras av kontinuerligt förbättringsarbete.
Krav för tjänsten:
• Du har en verkstadstekniskutbildning om minst 3 år med inriktning mot CNC styrda maskiner, alternativt flera års erfarenhet av liknande arbetsuppgifter
• Goda kunskaper i ritningsläsning, inklusive form- och lägetoleranser
• Goda kunskaper i metodarbete
• God datorvana, gärna i affärssystem som M3 samt MS Office
Meriterande
• Erfarenhet av 3D mätning och programmering av mätprogram
• Erfarenhet av kalibrering och hantering av mätdon
• Tidigare arbete inom tillverkande industri
• Erfarenhet av kvalitetsrevisioner och avvikelsehantering
Om verksamheten
Om Uniflex
Eventuella namngivna referenter bör ha kännedom om att de finns i dina ansökningshandlingar. Urvalet sker löpande så tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden har löpt ut.
Uniflex är ett auktoriserat bemanningsföretag som arbetar med uthyrning och rekrytering. Uniflex finns i Sverige, Norge och Finland. I Sverige är vi drygt 3 000 anställda och finns på ett 40 tal orter.
Vi är medlemmar i Almega Kompetensföretagen samt Byggföretagen och har kollektivavtal med LO, Byggnads, Unionen och Akademikerförbunden. Uniflex är kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöcertifierade enligt ISO 9001, ISO 14001 samt ISO 45001.
På Uniflex ser vi våra medarbetare som vår viktigaste tillgång och därför erbjuder vi följande:
Kollektivavtal
Tjänstepension
Friskvårdsbidrag och andra personalförmåner
Försäkringar
Marknadsmässig lön
Karriär och utveckling
Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Uniflex AB
(org.nr 556637-0341), https://uniflex.se/
Rudbecksgatan 11 (visa karta
)
702 11 ÖREBRO Arbetsplats
Epiroc Kontakt
Martin Lagerträd martin.lagertrad@uniflex.se Jobbnummer
9868535