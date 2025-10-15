Vi söker Målare
2025-10-15
Vi söker en Målare
Muro fastigheter söker målare - Bli en del av vårt team!
Muro fastigheter växer och vi söker nu ännu en skicklig målare till vårt team! Vi är ett fastighetsbolag som förvaltar och utvecklar våra egna fastigheter i Jönköping med omnejd. Som målare hos oss får du ett omväxlande arbete där du både utför traditionella måleriuppdrag och bidrar till att förvaltningen och utvecklingen av våra fastigheter. Vår målsättning är att skapa trivsamma miljöer i våra fastigheter.
Vem är du
Vi söker dig som har en gymnasial utbildning och tidigare erfarenhet av målaryrket samt förståelse och problemlösningsförmåga
Stor vikt kommer att fästas vid personlighet och förmåga att samarbeta. Du är en lagspelare som bidrar till en positiv arbetsmiljö, samtidigt som du har driv och initiativförmåga att ta ansvar för dina uppgifter.
För att lyckas i rollen tror vi att du:
Har minst 2 års erfarenhet från liknande roller
Trivs i en miljö där du får ta egna initiativ och arbeta under eget ansvar
Är serviceinriktad och har en god kommunikativ förmåga
Rollen kräver B-körtkort, datorvana samt att man behärskar svenska i tal och skrift
Vi erbjuder
En central roll i ett växande fastighetsbolag. Vi har stark entreprenörsanda och är en jämställd arbetsplats. För oss handlar fastighetsförvaltning om att skapa platser där människor och företag kan trivas, utvecklas och älska sin vardag. Vi erbjuder stimulerande arbetsuppgifter såväl som härliga kollegor. Det är viktigt för oss med snabba beslut och vi arbetar därför med en platt organisation.
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med placering på vårt huvudkontor mitt i Jönköping. Sista ansökningsdag är den 30 oktober, men urval sker löpande - så vänta inte med din ansökan. Publiceringsdatum2025-10-15Om företaget
Muro är ett relativt nytt fastighetsbolag i Jönköping som äger och förvaltar fastigheter där människor och företag kan leva, arbeta och bo.
Vi är ett lokalt förankrat bolag med hjärtat i Jönköping. Här känner vi våra kvarter, våra hyresgäster och våra samarbetspartners. Det gör oss snabba i steget, flexibla i tanken och enkla att ha att göra med.
Frågor om tjänsten:
Simon simon@muro.se
alt 036-336 37 09
Du söker jobbet via jobb@muro.se
