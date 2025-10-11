Vi söker Lagerarbetare!

Junglia AB / Lagerjobb / Skövde
2025-10-11


Vi söker dig som vill jobba på hos vår kund. Vi söker någon som har hög energi och stark arbetsmoral. Teamet består av taggade personer som inte är rädda för att ta i med nävarna när det krävs.
Tjänsten är ett rekryteringsuppdrag som Junglia har hos en kund, vilket betyder att du blir anställd direkt av kunden. Junglia sköter hela rekryteringsprocessen från början till slut.

Det här erbjuder kunden
Ett sammansvetsat team med god kamrat andra
Möjligheter till att klättra inom företaget
Energisk arbetsplats

Arbetet går ut på:
Lyfta och bära varor som inte är särskilt tunga
Organisera varor och hyllor
Stämma av kunder vilka varor som ska hämtas

Så här söker du
Skapa ett digitalt CV på: www.junglia.com
Kom ihåg att fylla i alla uppgifter i ditt digitala CV samt ladda upp bild.
Kopiera länken till ditt digitala CV
Skicka det i ett mejl till: jobb@junglia.se

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-10
E-post: jobb@junglia.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Junglia AB (org.nr 559423-5086)
541 31  SKÖVDE

Arbetsplats
Junglia

Jobbnummer
9552134

