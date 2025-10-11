Vi söker Lagerarbetare!
Junglia AB / Lagerjobb / Skövde Visa alla lagerjobb i Skövde
2025-10-11
, Tibro
, Tidaholm
, Götene
, Skara
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Junglia AB i Skövde
, Tibro
, Götene
, Falköping
, Mariestad
eller i hela Sverige
Vi söker dig som vill jobba på hos vår kund. Vi söker någon som har hög energi och stark arbetsmoral. Teamet består av taggade personer som inte är rädda för att ta i med nävarna när det krävs.
Tjänsten är ett rekryteringsuppdrag som Junglia har hos en kund, vilket betyder att du blir anställd direkt av kunden. Junglia sköter hela rekryteringsprocessen från början till slut.
Det här erbjuder kunden
Ett sammansvetsat team med god kamrat andra
Möjligheter till att klättra inom företaget
Energisk arbetsplats
Arbetet går ut på:
Lyfta och bära varor som inte är särskilt tunga
Organisera varor och hyllor
Stämma av kunder vilka varor som ska hämtas
Så här söker du
Skapa ett digitalt CV på: www.junglia.com
Kom ihåg att fylla i alla uppgifter i ditt digitala CV samt ladda upp bild.
Kopiera länken till ditt digitala CV
Skicka det i ett mejl till: jobb@junglia.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-10
E-post: jobb@junglia.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Junglia AB
(org.nr 559423-5086)
541 31 SKÖVDE Arbetsplats
Junglia Jobbnummer
9552134