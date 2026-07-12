Vi söker köksbiträde på deltid

I.K.B Bageri AB / Restaurangbiträdesjobb / Malmö
2026-07-12


Visa alla restaurangbiträdesjobb i Malmö, Burlöv, Lomma, Staffanstorp, Vellinge eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos I.K.B Bageri AB i Malmö

Vi söker en erfaren köksbiträde till vårt Café på deltid.

Publiceringsdatum
2026-07-12

Dina arbetsuppgifter
Göra och förbereda lättare luncher
Göra och förbereda mackor
Regelbunden städning av arbetsområde
Stå i kassan vid behov
Inköp och inventering av ingredienser

Kvalifikationer
Du ska ha jobbat i ett kök tidigare
Kunna ta egna initiativ
Vara familiär med svenska maträtter
Kunna jobba i högt tempo
Kunna jobba helger

Omfattning ligger på ca 25%, där du främst jobbar helger.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-30
Skicka mejl med cv
E-post: Malmo@nybergshembageri.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Endast cv krävs".

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
I.K.B Bageri AB (org.nr 559269-4110)
Norra Vallgatan 94 (visa karta)
211 22  MALMÖ

Arbetsplats
I K B Bageri AB

Kontakt
Köksansvarig
Leo Lindström Pihl
leo.jgren@gmail.com
0734382026

Jobbnummer
10000313

Prenumerera på jobb från I.K.B Bageri AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos I.K.B Bageri AB: