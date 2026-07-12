Vi söker köksbiträde på deltid
I.K.B Bageri AB / Restaurangbiträdesjobb / Malmö Visa alla restaurangbiträdesjobb i Malmö
2026-07-12
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Vi söker en erfaren köksbiträde till vårt Café på deltid. Publiceringsdatum2026-07-12Dina arbetsuppgifter
Göra och förbereda lättare luncher
Göra och förbereda mackor
Regelbunden städning av arbetsområde
Stå i kassan vid behov
Inköp och inventering av ingredienserKvalifikationer
Du ska ha jobbat i ett kök tidigare
Kunna ta egna initiativ
Vara familiär med svenska maträtter
Kunna jobba i högt tempo
Kunna jobba helger
Omfattning ligger på ca 25%, där du främst jobbar helger.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-30
Skicka mejl med cv
E-post: Malmo@nybergshembageri.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Endast cv krävs". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare I.K.B Bageri AB
(org.nr 559269-4110)
Norra Vallgatan 94 (visa karta
)
211 22 MALMÖ Arbetsplats
I K B Bageri AB Kontakt
Köksansvarig
Leo Lindström Pihl leo.jgren@gmail.com 0734382026 Jobbnummer
10000313