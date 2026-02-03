Vi söker kockar till vår poolgrupp
2026-02-03
Är du intresserad av mat och matlagning - men trött på att arbeta oregelbundna tider? Gillar du omväxling där den ena dagen inte är den andra lik? Då har vi det perfekta jobbet för dig!
Vi söker just nu flera kockar med placering inom kost och lokalvård i den interna kockpoolen.
Matvanor och förhållningssätt till mat grundläggs ofta i unga år. Bra och näringsriktig mat ger goda förutsättningar till utveckling och ett friskt och aktivt liv. Måltider av god kvalitet är viktigt för att öka barns och ungdomars förutsättningar till inlärning och att tillgodogöra sig den pedagogiska verksamheten. Vi som är anställda inom kost och och lokalvård arbetar för att barn och elever ska erbjudas god och näringsriktig mat, lagad med stort hjärta.
Inom Falu kommun vill vi att alla ska kunna försörja sig på sin lön varför vi erbjuder heltidsanställning till alla. Det innebär att våra tjänster oftast består av inte enbart köksarbete utan även på lokalvård, då vi jobbar integrerat med kost och lokalvård.Publiceringsdatum2026-02-03Dina arbetsuppgifter
Som anställd i vår pool bemannar du kost och lokalvård utifrån behov. Du utgår från din bostad, och får dina dagliga bokningar av våra bemanningsplanerare som fördelar dagens arbetspass.
Arbetet bedrivs både i mottagnings- och tillagningskök och innefattar arbetsuppgifter såsom beredning av frukost och mellanmål, kall- och varmmatsmottagning, tillagning av lunch, städning, disk samt dokumentation av egenkontroll utifrån Haccp.
Vid behov kan flera olika placeringar vara aktuella under samma dag. Även lokalvårdsuppdrag ingår i tjänsten. Rollen innebär oftast ensamarbete.
En anställning i vår interna pool är en ingångsport i vår verksamhet som ger dig stora kunskaper om vår organisation samtidigt som du får möjligheter till att bygga egna nätverk, anställningen kan senare leda till en fast placering.Kvalifikationer
För rollen krävs:
• Utbildning inom storkök/restaurang eller yrkeserfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig* Grundläggande IT-kunskaper, krävs för att kunna hantera våra beställningssystem, smartphone och personalsystem samt att kommunicera digitalt via mail, chatt och teams.* Körkort och tillgång till egen bil krävs, då området är geografiskt stort och arbetsplatserna varierar från dag till dag.* Eftersom en del av arbetet innebär att kunna arbeta efter en arbetsbeskrivning och att själv lämna skriftlig och/eller muntlig dokumentation krävs goda kunskaper i det svenska språket.Dina personliga egenskaper
Du behöver vara flexibel, snabbt kunna byta fokus i vardagen, omprioritera vid behov, lösa de problem som uppstår och vara stresstålig. Vi ser också att du kan arbeta självständigt, driva uppdrag och ta ansvar på egen hand, likväl som du behöver kunna samarbeta med kollegor och andra du möter. Du behöver ha struktur i arbetet, värna om ordning och reda, samt dela Falu kommuns värdegrund:* Till nytta för Faluborna* Enkla att samarbeta med
Meriterande kvalifikationer
• Utbildning och erfarenhet från dietmatlagning (specialkost)* Utbildning och erfarenhet inom lokalvård* Yrkeserfarenhet
Anställningsvillkor
Rekryteringen avser 3 tillsvidareanställningar på heltid med möjlighet till lägre tjänstgöringsgrad inom ramen för heltidsavtalet. Tillträde enligt överenskommelse. Arbetstiden är förlagd dagtid måndag-fredag.
Bifoga gärna utbildningsintyg i din ansökan då detta kommer efterfrågas om du blir aktuell förtjänsten. Alternativt lämnas intyg i samband med intervju.
För att få anställning måste du uppvisa utdrag ur belastningsregistret vilket kommer efterfrågas om anställning blir aktuell. Beställ gärna detta i samband med ansökan så att det finns tillgängligt ifall du blir aktuell för tjänsten. Du beställer utdraget direkt från polisens hemsida.Övrig information
När du skickar in din ansökan kommer du att få besvara urvalsfrågor som är ställda utifrån de krav som gäller för tjänsten. Dina svar är en viktig del av det första urvalet, så se till att svara utförligt och tydligt. I din ansökan ska du bifoga ditt CV, men du ska inte skicka in ett personligt brev - urvalsfrågorna ersätter detta.
Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och därför undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp. Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR. Vid problem med att genomföra din ansökan är du välkommen att kontakta rekryteringscenter@falun.se
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-15
Falu Kommun, Serviceförvaltningen
Enhetschef bemanningsenhten
Irmeli Sjölander irmeli.sjolander@falun.se 02386828 Jobbnummer
