Vikarierande lärare i spanska åk 6-9 (24 aug -17 sep)
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2026-07-28
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Om Vallentuna Friskola
Vallentuna Friskola är en fristående 6-9 skola som startades 2002 och har idag ca 250 elever och drygt 30 st anställda.
På Vallentuna Friskola har vi höga förväntningar på våra elever. Våra välutbildade och erfarna lärare arbetar för att ge eleverna utbildning av hög kvalitet i en trygg studiemiljö. Vårt gemensamma mål är att alla elever på Vallentuna Friskola tillägnar sig goda kunskaper, känner sig trygga och utvecklas till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer. Vi värdesätter högt goda relationer med eleverna, samarbete med vårdnadshavare och arbetar engagerat för att varje elev ska nå så långt det är möjligt.
Vallentuna Friskola erbjuder en utvecklande och spännande arbetsplats där vi gemensamt bedriver ett systematiskt kvalitetsarbete. Sedan läsåret 21/22 arbetar vi med Olweus-programmet som består av en serie samordnade, forskningsbaserade åtgärder som går ut på att skapa en skolmiljö där eleverna kan lära, trivas och känna sig trygga. Utöver trygghet jobbar vi även strukturerat och gemensamt med studiero.
Vi arbetar i skolplattformen Schoolsoft och varje ämne skapar planeringar och uppgifter i Google Classroom. Alla elever har en egen Chromebook.
Vallentuna Friskola finns på Lars Hårds Väg 20B, med bl.a. stora, rymliga klassrum, samlade specialsalar och en fantastisk skolgård med närhet till skog med motionsspår.Publiceringsdatum2026-07-28Om tjänsten
Vi söker nu en kompetent och engagerad lärare för ett vikariat med undervisning i spanska för åk 6-9 under ordinarie lärares planerade sjukskrivning.
Vi söker dig som brinner för att undervisa och har lätt för att skapa goda relationer med elever, vårdnadshavare och kollegor. Du är en tydlig ledare i klassrummet, är trygg i dig själv, har en positiv livssyn och har höga förväntningar på eleverna. Din undervisning är varierad, strukturerad och du är väl förtrogen med skolans styrdokument samt bedömning i ämnet. För att eleverna ska nå så långt det är möjligt använder du dig av ett formativt arbetssätt, är flexibel, lösningsorienterad både på grupp- och individnivå samt ser möjligheter i varje situation.
Tjänsten är ett vikariat på ca 50% fördelat måndagar, tisdagar och torsdagar från 24/8 till och med 17/9.
Vi har ytterligare en lärare i spanska på skolan som undervisar parallell-grupperna, vi ser gärna att man samplanerar så att eleverna får en likvärdig undervisning.
Vi har kollektivavtal i Almega. Individuell lönesättning.Kvalifikationer
Vi söker i första hand dig som har en lärarlegitimation och är behörig att undervisa i spanska. Erfarenhet av arbete inom skola, bedömning och betygssättning är meriterande.
Men vi välkomnar även ansökningar från dig som är under utbildning alternativt har arbetat som lärare i spanska tidigare men ännu inte fått din lärarlegitimation. Så ansöker du
Sök tjänsten genom att skicka CV och personligt brev till jobb@vallentunafriskola.se
.
Intervjuer hålls löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstidens slut.
För att arbeta inom skola krävs ett giltigt utdrag ur polisens belastningsregister.
Vi undanber oss all kontakt från personal- och rekryteringsföretag.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-27
E-post: jobb@vallentunafriskola.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Vallentuna Friskola AB
(org.nr 556573-6187)
Lars Hårds väg 20B (visa karta
)
186 41 VALLENTUNA Arbetsplats
Vallentuna Friskola AB Kontakt
Rektor
Camilla Stahre camilla.stahre@vallentunafriskola.se 0738245414 Jobbnummer
10013673