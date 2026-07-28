Biomedicinsk analytiker, vikariat, Blodcentralen i Kristianstad/Hässleholm
Region Skåne, Medicinsk service / Biomedicinjobb / Kristianstad Visa alla biomedicinjobb i Kristianstad
2026-07-28
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Vi söker en biomedicinsk analytiker som vill bidra till livsviktig verksamhet Klinisk immunologi och transfusionsmedicin i Kristianstad/Hässleholm!
Verksamhetsområde (VO) klinisk immunologi och transfusionsmedicin (KIT) bedriver verksamhet på tio sjukhus i Skåne och har drygt 200 medarbetare. Verksamheten ansvarar för laboratorieverksamheten inom klinisk immunologi, transfusionsmedicin och transplantationsimmunologi, samt blodgivning i Skåne. KIT har ett uppdrag att förse sjukvården i Region Skåne med blodkomponenter av hög kvalitet för att kunna bedriva modern sjukvård vad gäller akuta och kroniska tillstånd. Verksamheten är ackrediterad och vissa delar av verksamheten är centraliserad till Lund. Vi är organiserade i processer med enhetschef, medicinskt ansvarig och processledare i nära samarbete.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-28Arbetsuppgifter
Som biomedicinsk analytiker hos oss får du ett varierat och meningsfullt arbete där mötet med blodgivaren står i centrum. Hos oss arbetar vi med blodgivarrekrytering, blodgivning, komponentframställning, blodgruppsimmunologiska analyser samt blodutlämning. Du ansvarar för hela blodgivningsprocessen från mottagning och bedömning av blodgivare till genomförande av blodgivning och uppföljning av givarens välbefinnande under och efter donationen. Som biomedicinsk analytiker får du möjligheten att kombinera arbetet på labb med att arbeta serviceinriktat med blodgivning och blodgivarrekrytering. Arbetsuppgifterna är varierande och det finns stora möjligheter att ta ett ökat ansvar för till exempel en process eller ett område, och därmed utöka dina kunskaper och erfarenheter.
Arbetstiden är huvudsakligen förlagd till vardagar dagtid. Målsättningen är att du arbetar ett kvällspass varannan vecka, men utifrån verksamhetens behov kan det förekomma ett kvällspass per vecka. Tjänsten kan även innebära arbete på lördagar, dock högst fyra gånger per år. Du har Kristianstad som placeringsort men tjänstgöring i Hässleholm förekommer i mindre utsträckning.
Annonsen avser en tidsbegränsad anställning på ett år.Kvalifikationer
Du som söker är legitimerad biomedicinsk analytiker med behörighet att verka inom svensk sjukvård. Språkkunskaper i svenska som lägst motsvarar nivå C1 enligt Europarådets nivåskala är ett krav. Du är intresserad av att arbeta med både blodgivare och med laborativt arbete och vi ser det som är meriterande om du tidigare arbetat inom blodcentral eller liknande verksamhet.
Som person har du både en god samarbetsförmåga samt kommunikativ förmåga. Du är naturligt serviceinriktad både emot våra blodgivare, kunder och gentemot dina arbetskamrater. Arbetet ställer krav på att du ska kunna arbeta flexibelt och tillföra en god och trevlig stämning till arbetsgruppen. Vid tillsättning av tjänsten kommer stor vikt att läggas vid personlig lämplighet.
I denna rekrytering tillämpar vi löpande urval. Varmt välkommen med din ansökan redan idag!
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet:, tillträde: Tillträde sker enligt överenskommelse.
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.
Medicinsk service är en av Region Skånes tolv hälso- och sjukvårdsförvaltningar, med cirka 2 000 medarbetare. Vi möter vårdens behov av ambulanssjukvård, bild- och laboratorieteknik, klinisk träning och laboratoriemedicin. Den laboratoriemedicinska verksamheten omfattar områdena arbets- och miljömedicin, biobank, genetik, immunologi och transfusionsmedicin, kemi, farmakologi, mikrobiologi samt patologi. Även smittskydd och vårdhygien tillhör förvaltningen. Inom förvaltningen bedriver vi även forskning.
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Sista dag att ansöka är 2026-08-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C337063". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Skåne
(org.nr 232100-0255)
Region Skåne (visa karta
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291 85 KRISTIANSTAD Arbetsplats
Region Skåne, Medicinsk service Kontakt
Louise Kjær, Enhetschef Louise.Kjar@skane.se 070-533 18 67 Jobbnummer
10013707