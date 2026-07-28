Kurator till intensivvården, Sinnescentrum
Region Östergötland / Kuratorjobb / Linköping Visa alla kuratorjobb i Linköping
2026-07-28
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Inom Sinnescentrum (SC) finns flera intensivvårdsavdelningar med kuratorer som arbetar tillsammans. Nu söker vi en kurator som ska var placerad på CIVA.
Vårt erbjudande
För livet framåt. Region Östergötland har höga ambitioner och ett ansvarsfullt uppdrag. Det handlar om hälsa och vård, om vår regions utveckling och om dem som lever och vistas här. Vi vill fortsätta att vara i framkant, med vård, forskning och utbildning. Det innebär att våga tänka nytt – och att ha de bästa medarbetarna. Därför erbjuder vi unika möjligheter till vidare lärande och satsar på moderna miljöer med effektiva system och verktyg. Många av oss möter patienter och närstående, andra skapar förutsättningarna för livsviktiga insatser. Hos oss jobbar fantastiska människor mot samma mål – att göra skillnad på riktigt, och för livet framåt.
Läs gärna om dina förmåner hos oss, här hittar du även information om bestämmelser gällande lön och ersättningar.Publiceringsdatum2026-07-28Dina arbetsuppgifter
Som kurator inom kuratorsgruppen på SC är du, tillsammans med erfarna kuratorskollegor, en del av det professionella omhändertagandet av patienter och närstående på intensivvårdsavdelning.
Kuratorns arbetsuppgifter är att bedriva psykosociala bedömningar av patientens och närståendes behov samt att bedriva psykosocialt behandlingsarbete. I detta ingår individanpassat stöd i form av krissamtal, stödjande samtal, efterlevandestöd och bearbetande samtal med eller utan kombination av social information/sociala stödåtgärder. En viktig del i arbetet är att uppmärksamma och att arbeta med barn och ungdomar tillsammans med deras föräldrar som närstående.
Om dig
Vi söker dig med socionomexamen. Ett krav är minst 1 års erfarenhet från arbete inom hälso- och sjukvård eller andra former av socialt arbete. Det är meriterande om du har erfarenhet av intensiv- eller akutsjukvård. Du bör ha goda kunskaper i svenska språket i såväl tal som skrift och kunskaper om social- och sjukförsäkringssystem.
Som person är du trygg och stabil och kan skilja på det personliga och det professionella. Du har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter. Du är ansvarstagande med god initiativ-förmåga, har god förmåga att relatera dina kunskaper i förhållande till övriga professioner och kan på så sätt ta din plats i ett teamarbete kring patient och anhörig. Vi lägger stor vikt vid respekt, ärlighet, kommunikativ förmåga och god samarbetsförmåga.
Ansökan och anställning
Anställningen är ett vikariat på 60-80% med tillträde enligt överenskommelse och till och med 31 augusti 2027.
Inför anställning i ett patientnära arbete inom Region Östergötland kommer du att få fylla i en hälsodeklaration.
Varmt välkommen in med din ansökan! Om du behöver hjälp med att registrera i systemet, kontakta kundtjänst Stöd och service, 010-103 60 00, under kontorstid.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Region Östergötland har upphandlade avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Region Östergötland
(org.nr 232100-0040), https://www.regionostergotland.se/ro/jobb-och-utbildning/lediga-jobb
Universitetssjukhuset (visa karta
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581 85 LINKÖPING Arbetsplats
Anopiva Kontakt
vårdenhetschef
Åsa Dahl 010-1034310 Jobbnummer
10013702