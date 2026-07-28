Kulturskolepedagog - Gitarr (Pop/Rock)
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2026-07-28
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För Strömsunds kommun är målet enkelt – alla ska trivas, ha kul på jobbet och få möjlighet att utvecklas och växa med sina arbetsuppgifter. Våra chefer har det viktiga uppdraget att se till att vi alla känner oss delaktiga, respekterade och ansvarstagande på jobbet.
Som kommun ansvarar vi bland annat för undervisning, vård och omsorg, samhällsbyggnad, arbetsmarknad, kultur och servicetjänster. Jobben vi gör får kommunen att fungera och det är betydelsefullt för invånarna – och skapar meningsfullhet i vår arbetsvardag.
Vi gör skillnad för människor dygnet runt, årets alla dagar. Vill du bli en del av vårt viktiga arbete? Välkommen med din ansökan!
Vill du vara med och utveckla framtidens kulturskola och inspirera nästa generation musiker?
Kulturskolan i Strömsunds kommun söker nu en engagerad och kreativ musikpedagog med gitarr som huvudinstrument. Du kommer att undervisa barn och ungdomar i åldrarna 7 till19 år och vara en viktig del av vårt arbete med att skapa lust, nyfikenhet och musikglädje.
Strömsunds kommuns kulturskola har idag sju lärare och cirka 420 elever i ämneskurs och därutöver musiklek. Vi har i dagsläget undervisning på olika instrument, sång, animation, musikproduktion och dans. Tillsammans med våra elever är vi en del av kommunens kulturverksamhet och erbjuder våra invånare glädje och ett rikare kulturliv.
Kommunens geografiska storlek gör att det i tjänsten ingår mycket resor med bil.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-28Arbetsuppgifter
Vi söker i första hand dig som har en modern pop- och rockprofil. Förutom gitarr ser vi gärna att du även har kunskaper i biinstrument, där bas och/eller trummor är särskilt meriterande.
I arbetet ingår att:
• Självständigt planera och genomföra din undervisning.
• Kunna bemöta elever med olika bakgrund och med olika förutsättningar.
• Leda, motivera och utbilda eleverna inom instrumentet gitarr och eventuellt andra instrument.
• Självständigt och tillsammans med övrig personal, planera och genomföra olika projekt och aktiviteter i kulturskolans namn.
Vi erbjuder:
• En öppen arbetsmiljö där du har fria händer att utvecklas tillsammans med oss.
• Ett meningsfullt arbete där du får göra skillnad för barn och unga genom musik.
• Engagerade och spelglada elever med stor lust att lära.
• Ett nära samarbete med kunniga och inspirerande kollegor.
• Ett nära samarbete med grundskolan och kultur- och fritidsverksamhet.
Då kommunen är stor, geografiskt, kommer du dessutom uppleva många underbara vyer på resorna mellan våra skolor.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
• Utbildning inom musik eller musikpedagogik med gitarr som huvudinstrument, eller annan utbildning och erfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
• Kunskaper i biinstrument, där bas/trummor är särskilt meriterande.
• Goda kunskaper inom modern musik med inriktning mot pop och rock.
• Du behärskar både traditionell notskrift och tabulatur och kan använda dessa i din undervisning.
• God datorvana.
Vi söker dig som kan:
• Självständigt planera, genomföra och följa upp undervisning.
• Skapa en trygg, inkluderande och inspirerande lärmiljö.
• Motivera, leda och utveckla elever med olika bakgrund och förutsättningar.
• Undervisa och musicera inom flera genrer, med särskilt fokus på modern pop- och rockmusik.
• Delta i och bidra till konserter, projekt och andra arrangemang inom Kulturskolans verksamhet.
• Samarbeta med kollegor, vårdnadshavare och andra aktörer för att utveckla verksamheten.
Vi värdesätter pedagoger som kombinerar kreativitet och nyfikenhet med struktur och tydlighet i undervisningen. För jobbet behöver du ha Körkort B och tillgång till egen bil.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: Tillträde terminstart hösten 2026 eller enligt överenskommelse.
Vi har gjort ett genomtänkt val av kanaler för den här rekryteringen. Vi vill inte bli kontaktade av försäljare, vänligen respektera detta. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C337399". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Strömsunds Kommun
(org.nr 212000-2486), https://www.stromsund.se/2288.html
Box 500 (visa karta
)
833 24 STRÖMSUND Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Strömsunds kommun Kontakt
Tf Kultur och Fritidschef
Hans-Erik Jansson hans-erik.jansson@stromsund.se +4667016262 Jobbnummer
10013654