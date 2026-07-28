Koordinator till Nattpatrullen
Helsingborgs kommun / Undersköterskejobb / Helsingborg Visa alla undersköterskejobb i Helsingborg
2026-07-28
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Lockas du av ett omväxlande arbete där du har möjlighet att arbeta med allt ifrån bemanning och administration till verksamhetsnära arbetsuppgifter där du får möta kunder och ge vård och omsorg? Trivs du dessutom med att arbeta på natten? Då är rollen som koordinator i Nattpatrullen något för dig!
Om arbetsplatsen
Nattpatrullen arbetar på uppdrag av hemvårdsenheterna och utför omvårdnads-, hälso- och sjukvårdsinsatser samt besvarar trygghetslarm i ordinärt boende i hela staden. Nattpatrullen har 35 medarbetare och utgår ifrån kontoret i Hamilton House på Drottninggatan 136.
Vad vi erbjuder
Vi erbjuder dig ett omväxlande, ansvarsfullt och stimulerande arbete med möjligheter till egen utveckling. Arbetsplatsen är rökfri och hälsomedveten. Som anställd får du ett friskvårdsbidrag på 3000 kronor per år.Publiceringsdatum2026-07-28Dina arbetsuppgifter
Under arbetspass är ditt uppdrag att ansvara för planering av inkomna insatser och hantera frånvaro/bemanning. Att vara stödjande, vägledande och handledande i olika situationer som kan uppkomma. Du kommer att arbeta med varierande arbetsuppgifter då du ska administrera och fördela driften. Under natten arbetar du större delen av tiden som undersköterska med omvårdnadsarbete.
I rollen ingår att samverka med hemvårdsenheterna och en del av din tid samordnar du introduktioner för nyanställda medarbetare samt utvärderar vikarier.
Du ska förstå och verka för en ekonomi i balans och vara med och driva förbättringsarbete tillsammans med kollegor och enhetschef.Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad undersköterska och har ett bevis om skyddad yrkestitel från Socialstyrelsen eller kan intyga att du hade en tillsvidareanställning med befattningen undersköterska den 1 juli 2023. Du har goda datorkunskaper och dokumentationsvana samt har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift. Arbetet kräver att du är van vid att fördela arbetsuppgifter och du behöver ha en god administrativ förmåga.
Vi ser gärna att du har erfarenhet av att arbeta i Medvind arbetstid och Life Care utförare. B-körkort är ett krav.
Det är meriterande om du har erfarenhet av likvärdigt arbete.
Dina personliga egenskaper är viktiga för oss
Vi behöver dig som har förmågan att agera snabbt och effektivt, även i utmanande situationer. Dina förmågor inom logistik, pedagogik och problemlösning ska märkas i det operativa arbetet. Det är viktigt att du är självständig och ansvarstagande.
Att jobba i Helsingborgs stad
Vill du vara med och skapa en bättre stad tillsammans med helsingborgarna? Då ska du jobba i Helsingborgs stad. Här kan du använda din kreativitet och drivkraft till att göra livet lättare och tryggare för våra invånare, besökare och näringsliv. Tillsammans med nyfikna och hjälpsamma kollegor gör du skillnad i människors liv, både idag och i framtiden. Ett bra jobb idag, en bättre stad imorgon.
Vård- och omsorgsförvaltningen
På vård- och omsorgsförvaltningen arbetar vi med människor. Riktiga människor. Människor som, precis som du, lever livet. Vi är cirka 4500 medarbetare - från undersköterskor, stödassistenter, sjuksköterskor, fysioterapeuter och arbetsterapeuter till ekonomer, utredare och biståndshandläggare som på olika sätt bidrar till att stadens äldre och personer med funktionsnedsättning ska kunna leva ett rikt och självständigt liv.
Här kan du läsa mer om hur det är att jobba i staden: https://vardochomsorg.helsingborg.se/jobba-hos-oss/
Övrig information
Löpande urval sker och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Arbetstider: Tjänsten har arbetstid på natten med helgtjänstgöring men det kan bli aktuellt att vid behov även kunna arbeta dagtid.
Sista dag att ansöka är 2026-08-11
Helsingborgs stad arbetar mot diskriminering och för främjande av alla människors lika rättigheter och möjligheter. Sökande oavsett bakgrund är välkomna att söka till Helsingborgs stad. För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Helsingborgs stad använder vi rekryteringsverktyget ReachMee. Därför ber vi dig att skicka in din ansökan via ReachMee genom att klicka på ansökningslänken i annonsen. Innan en anställning på vård- och omsorgsförvaltningen begär vi att du visar upp ett giltigt utdrag i oöppnat kuvert från polisens belastningsregister. Du kan redan nu beställa ett belastningsregister för att påskynda rekryteringsprocessen: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/Innan
anställning kommer vi göra en kontroll av medborgarskap. Du kommer behöva uppvisa pass, nationellt ID-kort eller personbevis. Är du inte medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du även styrka ett giltigt arbetstillstånd eller att du är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd enligt Utlänningsförordningen 6 kap. §13a.Tjänsten tillsätts under förutsättning att tjänsten inte behöver tas i anspråk för redan tillsvidareanställda medarbetare.Du som söker jobb och har skyddade personuppgifter ska kontakta rekryterande chef i annonsen som kommer guida dig vidare för en säker ansökningsprocess. Du ska inte ansöka digitalt via ansökningslänken. Fackliga företrädare https://intranat.helsingborg.se/hr/samverkan-och-delaktighet/fackliga-foretradare/
Då vi inför denna rekrytering redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda undanber vi oss vänligen men bestämt att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Helsingborgs Kommun
(org.nr 212000-1157), https://helsingborg.se/
Stortorget 17 (visa karta
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251 89 HELSINGBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Helsingborgs stad Kontakt
Enhetschef
Cecilia Lindberg Bossen cecilia.lindbergbossen@helsingborg.se +4642103830 Jobbnummer
10013669