Timvikarie natt Sudergården

Attendo Sverige AB / Undersköterskejobb / Gotland
2026-07-28


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Välkommen till en värderingsstyrd organisationTimvikarier sökes till äldreboendet Sudergården
Vill du göra skillnad i människors vardag? Vi söker nu engagerade timvikarier som kan arbeta natt vid behov, ofta med kort varsel.
Sudergården är ett trivsamt äldreboende med 30 lägenheter, beläget i Burgsvik på södra Gotland.

Publiceringsdatum
2026-07-28

Om tjänsten
Som undersköterska eller vårdbiträde bidrar du till att våra boende får en trygg, meningsfull och kvalitativ vård och omsorg utifrån deras individuella behov och önskemål. Arbetet utförs i enlighet med den individuella genomförandeplanen och innefattar bland annat:

Personlig omvårdnad och omsorg

Att stödja och ta tillvara den boendes egna resurser och förmågor

Dokumentation enligt gällande riktlinjer

Utförande av delegerade HSL-insatser

Kvalifikationer
Vi ser gärna att du har genomgått eller påbörjat utbildning till undersköterska eller vårdbiträde. Erfarenhet från äldreomsorg är meriterande.
För att trivas i rollen tror vi att du:

Är ansvarstagande, engagerad och har ett genuint intresse för att arbeta med äldre människor

Har förmåga att sätta den boende i centrum och bemöta varje individ med respekt och omtanke

Trivs med att arbeta i ett stundtals högt tempo och kan anpassa dig till förändrade situationer

Är en god kollega med hög arbetsmoral och ett positivt förhållningssätt

Behärskar svenska väl i både tal och skrift

Körkort är inget krav för själva tjänsten, men rekommenderas då kollektivtrafiken till och från arbetsplatsen är begränsad.
Vem är du?
Du är en person som ser och förstår andra människors behov. Med ett varmt bemötande, engagemang och omtanke vill du bidra till att skapa trygghet och livskvalitet för våra boende. Om du brinner för att arbeta med äldre och vill vara en del av ett engagerat team kan du vara den vi söker.

Så ansöker du
Välkommen med din ansökan redan idag! Vi genomför intervjuer löpande under ansökningstiden, så vänta inte med att skicka in din ansökan.
Vi ser fram emot att höra från dig!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-30
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8134627-2118901".

Arbetsgivare
Attendo Sverige AB (org.nr 556148-5169), https://attendosverige.teamtailor.com
Suderkvior 16 (visa karta)
623 35  BURGSVIK

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Attendo Sverige

Jobbnummer
10013699

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