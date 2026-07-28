Falconeri Söker Butikschef Till Vår Butik I Stockholm!
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2026-07-28
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Vill du leda en exklusiv butik där kvalitet, tidlös design och personlig service står i centrum?
Falconeri söker nu en engagerad och driven Store Manager till vår butik i centrala Stockholm. Här får du möjligheten att leda ett passionerat team och skapa en sofistikerad shoppingupplevelse där kundservice i världsklass och premiumkvalitet står i fokus.
Premiumvarumärket Falconeri utgör, tillsammans med Calzedonia och Intimissimi, en del av globala modekoncernen Oniverse, som är etablerad på den svenska marknaden. Falconeri specialiserar sig på exklusiva kashmirplagg och söker dig med ett öga för sofistikerad design, lyx och personlig service. Nu söker vi en inspirerande Store Manager som vill fortsätta utveckla vår butik och skapa förstklassiga kundupplevelser i linje med Falconeris premiumkoncept.
Vad du som Store Manager kommer att göra:
Som Store Manager har du det övergripande ansvaret för butikens dagliga drift, resultat och team. Du är en närvarande och inspirerande ledare som aktivt deltar i försäljningen och sätter standarden för kundbemötande, service och professionalism. Du leder, coachar och utvecklar ditt team med fokus på att skapa en stark lagkänsla och en kultur där service, kvalitet och resultat går hand i hand. Tillsammans arbetar ni mot tydliga mål och KPI:er, där du kontinuerligt följer upp försäljning, budget och prestation för att driva butiken framåt. Du ansvarar även för butikens visuella uttryck, lagerhantering och att säkerställa att Falconeris koncept och premiumkänsla återspeglas i hela kundupplevelsen.
Vem vi letar efter:
Du är en inspirerande, engagerad och resultatinriktad ledare
Du har en stark passion för service och sätter alltid kundupplevelsen i första rummet
Du drivs av försäljning och är van att arbeta mot mål, budget och KPI:er
Du har erfarenhet av att leda, coacha och utveckla team inom retail
Du har ett öga för mode, kvalitet och detaljer, och inspireras av Falconeris uttryck
Du kommunicerar professionellt, är trygg i din roll och bygger starka relationer
Du är flexibel och kan arbeta heltid, inklusive kvällar och helger
Vad vi erbjuder:
Möjligheten att leda och utveckla ett starkt säljteam i ett internationellt modebolag
Spännande karriärmöjligheter – väx och utvecklas inom Oniverse
Ett attraktivt bonussystem
Exklusiv personalrabatt på våra varumärken i Sverige
Kontinuerlig utveckling inom produkter, service och ledarskap
Tjänsten är en tillsvidareanställning med 6 månaders provanställning.
Skicka in din ansökan redan idag! Urval sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Vill du leda ett engagerat team och fortsätta utveckla en butik i världsklass? Då kan detta vara nästa steg i din karriär.
Oniverse, tidigare känt som Calzedonia Group, är en italiensk modekoncern specialiserad på badkläder, strumpbyxor, underkläder och kashmirplagg. Sedan 1986 i Italien har vi byggt upp ett globalt nätverk av mer än 5000 butiker i över 50 länder. I Sverige öppnade vi vår första butik år 2013 och har idag totalt 31 butiker av Calzedonia, Intimissimi och Falconeri. Du hittar oss i Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Helsingborg och Jönköping. Vi letar efter dig som vill ta dig an en ny utmaning, bygga en karriär inom retail och vill bli en del av oss! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Calzedonia Sverige AB
(org.nr 556936-8995)
Stureplan 4 (visa karta
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114 35 STOCKHOLM Arbetsplats
Falconeri Jobbnummer
10013693