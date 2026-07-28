Solna Psykiatriska öppenvårdsmottagning söker två specialistsjuksköterskor
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2026-07-28
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Solna Psykiatriska öppenvårdsmottagning söker två specialistsjuksköterskor
Solna psykiatriska mottagning riktar sig till alla personer över 18 år, folkbokförda i Stockholms län som är i behov av psykiatrisk vård på specialistnivå. Mottagningen ingår i Psykiatri Nordväst, en universitetsklinik i nordvästra delen av Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO).
Vi är en trevlig arbetsplats med hög kompetens i fina nyrenoverade lokaler på Sankt Eriksgatan 125 i Vasastan. I samma byggnad finns även flera andra av klinikens mottagningar såsom Borderlineenheten, OCD enheten, Mobila Akut och Konsultationsenheten samt Affektiva mottagning.
På Solna psykiatriska mottagning arbetar vi tvärprofessionellt i behandlingsteam där vi är uppdelade i tre olika basteam samt ett neuropsykiatriskt team. Vi behandlar främst patienter med affektiva sjukdomar, ångestsjukdomar, personlighetsstörningar och neuropsykiatriska (NP) funktionshinder. Vi lägger stor vikt vid bedömning/diagnostik och evidensbaserad behandling där vi erbjuder ett brett behandlingsutbud.
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med specialistutbildning i psykiatri, och med intresse av att arbeta i öppenvårdspsykiatri.
Våra team består av sjuksköterskor, psykologer, kurator och specialistläkare i psykiatri. Teamen träffas i behandlingskonferenser varje vecka. Som sjuksköterska jobbar du nära dina sjuksköterskekollegor i det vardagliga arbetet. Ni har stående sjuksköterskemöten och handledning tillsammans 1 gång i månaden. Det finns inarbetade arbetssätt och rutiner samtidigt som det finns goda möjligheter att påverka hur vi jobbar på mottagningen.
Arbetsuppgifter:
I arbetet ingår att träffa patienter med neuropsykiatriska funktionshinder för uppföljning av behandling, effektutvärdering, biverkningskontroll, suicidpreventivt stöd med fokus på uppföljning av krisplan och vårdplansbaserade samtal. I dina arbetsuppgifter ingår även schemalagd telefonrådgivning, recepthantering och administrering av läkemedel.
Som sjuksköterska tar du även emot patienter på nybesök med fokus på anamnesupptagning och diagnostisk intervju. Vi samarbetar med heldygnsvården och våra vårdgrannar såsom beroendevården och ibland medverkar du som ssk på SIP-möten med socialtjänsten och andra aktörer.
Då vi är en universitetsklinik ingår även att handleda studenter som kommer till mottagningen.
Kvalifikationer:
Legitimerad sjuksköterska, gärna med specialistutbildning i psykiatri och med erfarenhet av arbete inom öppen- och/ eller sluten psykiatrisk vård.
Personliga egenskaper:
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och värderar egenskaper som förmåga att arbeta självständigt, kunna samarbeta väl med kollegor, vara flexibel och att ha ett professionellt förhållningssätt.
Anställningsform:
Tillsvidareanställning på heltid (40 tim/v) med tillträde hösten 2026.
Övrigt:
Vi erbjuder generösa förmåner så som exempelvis flexibel arbetstid, friskvårdsbidrag och friskvårdstimme, fri öppen sjukvård, tjänstepension, flertalet försäkringar samt utökad semester efter 40 år.
Intervjuer kan komma att ske löpande under annonseringstiden.
Varmt välkommen med Din ansökan!
Läs mer om oss på: www.psykiatrinordvast.se
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering, enligt gällande regelverk.
Vid patientnära arbete inom Stockholms läns sjukvårdsområde:
• tillämpas registerkontroll före beslut om anställning enligt SLSO:s övergripande anvisning för registerkontroll vid anställning.
• ska medarbetare som kommer att ha patientkontakt genomgå nyanställningsundersökning, enligt gällande direktiv, vilket sker genom företagshälsovården innan anställning.
• krävs, förutom svensk yrkeslegitimation, goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen (GERS). Samma krav är vägledande vad gäller icke-legitimerad personal med patientkontakt.
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är en av Sveriges största vårdgivare med 11 600 medarbetare. Vi erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi inom psykiatri, primärvård, geriatrik, ASIH, närakuter, somatisk specialistvård, habilitering och hälsa samt hjälpmedel. I samverkan med Karolinska Institutet bedriver vi forskning, utbildning och utveckling. Läs mer om SLSO här.
Att söka jobb i Region Stockholm
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen "Ansök". Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
Vårt rekryteringssystem kan inte hantera anonyma ansökningar eller sökande med skyddade personuppgifter. Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen. Din ansökan kommer då att hanteras utanför rekryteringssystemet. Du bör även vara försiktig med vilken information du lämnar i din ansökan och endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.
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Sista dag att ansöka är 2026-08-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Stockholm
(org.nr 232100-0016), https://www.regionstockholm.se/jobb/lediga-jobb/
Box 22550 (visa karta
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104 22 STOCKHOLM Arbetsplats
Stockholms läns sjukvårdsområde, Psykiatri, Psykiatri Nordväst Kontakt
Enhetschef
Elin Bergelin elin.bergelin@regionstockholm.se 08-12368147 Jobbnummer
10013675