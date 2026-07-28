Maskiningenjör (CAD)
NDP IT AB / Maskiningenjörsjobb / Karlskrona Visa alla maskiningenjörsjobb i Karlskrona
2026-07-28
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Vi söker en Maskiningenjör med CAD & ritningsbakgrund till ett spännande uppdrag i Karlskrona. Du kommer i denna roll ha blandade uppgifter som exempelvis ge produktionssupport, jobba med ändringshantering till ren nyutveckling.
• Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar med krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Det ställs stora krav gällande precision & kontroll över arbetet och följa tydliga ramverk samtidigt som det ständigt söks efter nya förbättrade och förenklade sätt att jobba på.
Din Profil
• 1 års erfarenhet inom likande roller.
• Genomförd utbildning civil-/högskoleingenjör inom relevant område.
• Erfarenhet av att läsa och tolka tekniska ritningar samt 3D-/CAD-underlag.
• Utmärkt kommunikationsförmåga på svenska och engelska, både i tal och skrift.
• Du ska ha god förmåga att självständigt planera, utföra och ansvara för uppgifter/leveranser.
• Teamet ställer höga krav på god social kompetens och högt eget driv i kombination med en vilja att driva förbättringar gärna inom automationsområdet. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-27
E-post: ndp.ab.consulting@gmail.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Maskiningenjör Karlskrona". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare NDP IT AB
(org.nr 559359-4830)
371 30 KARLSKRONA Arbetsplats
Saab Jobbnummer
10013650