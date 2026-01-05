Vi söker industrirörmontörer!
2026-01-05
, Hammarö
, Forshaga
, Grums
, Kil
, Kil
, Kristinehamn
, Filipstad
, Karlskoga
Om rollen:
Som industrirörmontör hos oss blir du en nyckelperson i våra projekt. Du arbetar självständigt eller i team med montering och installation av rörsystem. Vi värdesätter hantverksskicklighet och ser till att du har rätt förutsättningar för att göra ett säkert och professionellt jobb. Projekten utförs i hela landet men även lokalt i Värmland.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Installation & Montage: Montering av industriella rörsystem samt kapning och passning av komponenter.
Teknisk förståelse: Tolkning av ritningar, isometrier och P&ID.
Kvalitetssäkring: Tryckprovning, täthetskontroller och noggranna egenkontroller.
Service & Underhåll: Ombyggnationer och förebyggande underhåll hos våra kunder.
Vem är du?
Vi söker dig som är trygg i din yrkesroll och som tar stort ansvar för ditt arbete. Du har ett skarpt öga för detaljer och sätter alltid säkerheten främst.
Flerårig erfarenhet som industrirörmontör.
Vana av ritningsläsning och teknisk dokumentation.
B-körkort och goda kunskaper i svenska (tal och skrift).
Det är ett plus om du även har:
Erfarenhet av processrör & fjärrvärme.
Certifikat för Heta arbeten, travers eller lift.
Vi erbjuder en stabil och trygg arbetsplats där laget går före jaget.
Hos oss får du:
Varierade projekt: Ingen dag är den andra lik.
Utveckling: Möjlighet att växa i ett bolag under tillväxt.
Trygghet: Konkurrenskraftig lön och schyssta arbetsvillkor.
Gemenskap: Ett trevligt arbetsklimat med hjälpsamma kollegor.
Övrigt:Vart: Sverige / Värmland
Start: Omgående
Omfattning: 100% Ersättning
Månadslön - Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare L Gruppen AB
(org.nr 559415-2711), https://www.lgroup.se/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9669988