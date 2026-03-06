Vi Söker erfaren Snickare
2026-03-06
, Upplands Väsby
, Järfälla
, Danderyd
, Upplands-Bro
, Solna
Meter Bygg & Entreprenad AB expanderar och söker nu en erfaren snickare. Har du erfarenhet inom byggbranschen och talar även ryska är du den vi söker.
Vi ser att du är noggrann, punktlig och pålitlig.
Meriterande är om du har erfarenhet inom flera yrkeskategorier inom snickeri eller bygg eller är öppen för att lära dig mer och inte rädd för att prova på något nytt då vi har en stor bredd i våra uppdrag.
Våra uppdrag finns i Stor-Stockholm med omnejd.
Skriv gärna och berätta mer om dig själv och din arbetslivserfarenhet. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-05
E-post: info@meterbygg.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ansökan Snickare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Meter Bygg & Entreprenad AB
(org.nr 559212-1130) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9780650