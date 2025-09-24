Vi söker erfaren billackerare
Jovi Konsult AB / Lackerarjobb / Göteborg Visa alla lackerarjobb i Göteborg
2025-09-24
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Jovi Konsult AB i Göteborg
, Mölndal
, Kungälv
, Lerum
, Härryda
eller i hela Sverige
Arbetsuppgifter och ansvar
Förbereda fordon och ytor inför lackering enligt arbetsorder och standarder
Applicera grundfärg, färg och topplack med rätt teknik för att uppnå bästa resultat
Bedöma skador eller ojämnheter samt utföra nödvändiga förbehandlingar
Genomföra finisharbete, exempelvis polering och kvalitetskontroller
Följa arbetsmiljö- och säkerhetsföreskrifter
Samarbeta med verkstadens olika funktioner för ett effektivt arbetsflöde
Vad vi söker hos dig
Vi söker dig som just nu letar efter en ny utmaning och vill ändra din vardag. Du är en lagspelare men ska även kunna arbeta självständigt.
Krav och önskade kvalifikationer för billackerare Dokumenterad erfarenhet av arbete som billackerare, minst 2 år
Förståelse för och erfarenhet av olika lackeringssystem och material
God svenska i tal och skrift är ett krav
Du är minst 18 år
Krav på B-körkort och relevant utbildning
Om företaget
Företaget är en världsledande aktör inom fordon.
Ansökan och rekryteringsprocess för billackerareVi arbetar med löpande urval och tjänsten kan därför tillsättas innan sista ansökningsdag. Skicka därför in din ansökan så snart som möjligt för möjlighet att bli del av vårt team, välkomnar din ansökan! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jovi Konsult AB
(org.nr 559082-6797), https://www.jovikonsult.se/ Arbetsplats
Jovi Jobbnummer
9525412