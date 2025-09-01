Vi söker engagerade städare
2025-09-01
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
Är du noggrann, ansvarsfull och tycker om att skapa rena och trivsamma miljöer? Då kan du vara den vi söker!Publiceringsdatum2025-09-01Om företaget
Städpärlan AB är ett växande städföretag i Stockholmsområdet med fokus på kvalitet och kundnöjdhet. Vi erbjuder professionella städtjänster till både privatpersoner och företag, och värdesätter en god arbetsmiljö för våra medarbetare.Arbetsuppgifter
Allmän städning såsom dammsugning, golvtorkning och dammtorkning
Rengöring av badrum och toaletter, inklusive kakel och sanitetsutrustning
Städning av kök och personalutrymmen
Fönsterputsning in- och utvändigt
Flyttstädning och byggstädning vid behov
Hantering av städutrustning och kemikalier på ett säkert sätt
Vi söker dig som:
Är noggrann och har sinne för detaljer
Har god arbetsmoral och är pålitlig
Kan arbeta självständigt och i team
Vi erbjuder:
Trygg anställning i ett stabilt företag
Möjlighet till utveckling och utbildning
Trevlig arbetsmiljö med engagerade kollegor
Konkurrenskraftig lön och villkor
Viktigt: Vi vill inte bli kontaktade av externa aktörer, bemanningsföretag eller rekryteringsbolag. Endast direkta ansökningar från kandidater tas emot.
Sista dag att ansöka är 2025-10-10
E-post: kontakt@stadparlan.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Städpärlan AB
(org.nr 559490-3741), http://www.stadparlan.se
116 74 STOCKHOLM Kontakt
Alla Yefimenko kontakt@stadparlan.se 0850022580 Jobbnummer
9486277