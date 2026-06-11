Kurator till Spädbarnsenheten
Region Östergötland / Kuratorjobb / Norrköping Visa alla kuratorjobb i Norrköping
2026-06-11
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Välkommen till oss på spädbarnsenheten!
Spädbarnsenhetens verksamhet vänder sig till blivande föräldrar och föräldrar med barn i åldern 0-12 månader. Behandlarna på spädbarnsenheten arbetar på olika sätt med stöd och behandling kring anknytning och samspel. Det kan handla om upplevelser kring graviditet, förlossning, relationen till det lilla barnet, rollen som förälder och barnets behov. Barnets tillvaro är alltid i fokus. Familjernas behov skiljer sig åt, vilket gör att insatserna blir individuellt anpassade.
Vårt erbjudande
För livet framåt. Region Östergötland har höga ambitioner och ett ansvarsfullt uppdrag. Det handlar om hälsa och vård, om vår regions utveckling och om dem som lever och vistas här. Vi vill fortsätta att vara i framkant, med vård, forskning och utbildning. Det innebär att våga tänka nytt – och att ha de bästa medarbetarna. Därför erbjuder vi unika möjligheter till vidare lärande och satsar på moderna miljöer med effektiva system och verktyg. Många av oss möter patienter och närstående, andra skapar förutsättningarna för livsviktiga insatser. Hos oss jobbar fantastiska människor mot samma mål – att göra skillnad på riktigt, och för livet framåt.
På barn- och ungdomspsykiatriska kliniken (BUP) i Norrköping arbetar vi ständigt med utvecklings- och förbättringsarbeten för att skapa en allt bättre vård för våra patienter och för att skapa god arbetsmiljö för våra medarbetare.Publiceringsdatum2026-06-11Dina arbetsuppgifter
Som behandlare på spädbarnsenheten kommer du att arbeta med att stärka föräldrar och anknytningen till deras barn. Du kommer att ingå att ingå i en arbetsgrupp där några av de metoder som används är föräldraprogrammen Trygghetcirkeln, ICDP och Marte Meo. En del föräldrar erbjuds också IPT-behandling. Du kommer att få ha enskilda samtal, familjesamtal och samspelsbehandling.
Du arbetar framförallt i spädbarnsenhetens lokaler, men kan också få göra hembesök eller träffa familjer på till exempel familjecentral vid behov. En viktig del av arbetet är också att samverka med andra vårdgivare.
Arbetsgrupp
Organisatoriskt är Spädbarnsenheten organiserad under BUP-kliniken i Norrköping och här arbetar kurator och psykolog totalt 2 behandlartjänster.
Om dig
Vi söker dig som har socionomexamen eller beteendevetenskaplig examen från högskola/universitet.
Meriterande är grundläggande psykoterapiutbildning men även om du är legitimerad hälso- och sjukvårdskurator. Erfarenhet av arbete med yngre barn och familjer inom behandlande verksamhet är meriterande liksom arbete utifrån de metoder som används på spädbarnsenheten framförallt trygghetscirkeln.
Vi söker dig som har god samarbetsförmåga och samtidigt kan arbeta självständigt. Det är av största vikt att du god har förmåga att möta familjer i olika livssituationer. Arbetet ställer stora krav på personlig mognad. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Ansökan och anställning
Inför anställning i ett patientnära arbete inom Region Östergötland kommer du att få fylla i en hälsodeklaration.
Varmt välkommen in med din ansökan! Om du behöver hjälp med att registrera i systemet, kontakta kundtjänst Stöd och service, 010-103 60 00, under kontorstid.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Region Östergötland har upphandlade avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Östergötland
(org.nr 232100-0040), https://www.regionostergotland.se/ro/jobb-och-utbildning/lediga-jobb
Södra Torget 2 (visa karta
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603 59 NORRKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Barn- och ungdomspsykiatriska kliniken ViN Kontakt
enhetschef
Louise Stenerås louise.steneras@regionostergotland.se 010-1044516 Jobbnummer
9958541