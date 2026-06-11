Träslipare till Nordisk Golvslipning - Eskilstuna
Seiver i Västmanland AB / Golvläggarjobb / Eskilstuna Visa alla golvläggarjobb i Eskilstuna
2026-06-11
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Vill du arbeta i ett växande företag där kvalitet, frihet och utveckling står i fokus? Nu söker vi på Nordisk Golvslipning en ny träslipare till vårt team i Eskilstuna.
Vi arbetar med exklusiva golvprojekt åt både privatpersoner och företag och söker dig som är driven, noggrann och vill utvecklas inom hantverket. Erfarenhet är meriterande – men rätt inställning är viktigast. Vi kan lära upp rätt person.Publiceringsdatum2026-06-11Om tjänsten
Som träslipare hos oss arbetar du med slipning och behandling av trägolv ute hos våra kunder. Arbetet sker främst i Södermanland och Västmanland och innebär mycket kundkontakt samt varierande arbetsdagar.
Tjänsten kan vara heltid eller deltid beroende på rätt kandidat.
Vi erbjuder:
Provanställning med möjlighet till tillsvidareanställning
Firmabil
Frihet under ansvar
Möjlighet att påverka både planering och inkomst
Attraktiv prestationsbaserad lön efter provanställning
Utvecklingsmöjligheter inom företaget
Ett högt tempo med premiumkunder och kvalitetsprojekt
Vi söker dig som
Är självgående och ansvarstagande
Är noggrann och produktiv
Har hög servicekänsla
Trivs med kundkontakt
Vill utvecklas och bli riktigt skicklig inom hantverketKvalifikationer
B-körkort
Flytande svenska i tal och skrift
Meriterande
Erfarenhet av golvslipning
Erfarenhet inom bygg- eller hantverksbranschen
Om Nordisk Golvslipning
Vi är ett växande företag med fokus på kvalitet, professionalism och nöjda kunder. Hos oss får du möjlighet att växa tillsammans med företaget och vara med på resan framåt.Så ansöker du
Tjänsten tillsätts omgående.
Skicka din ansökan via: https://nordiskgolvslipning.se/jobba-hos-oss Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: jobb@nordiskgolvslipning.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Golvslipare Eskilstuna". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Seiver i Västmanland AB
(org.nr 556721-1031) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Nordisk Golvslipning Kontakt
Erik Gran erik@nordiskgolvslipning.se 072-356 00 68 Jobbnummer
9958538