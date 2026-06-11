Leg. Tandläkare Skillingaryd
Tubin Dental AB / Tandläkarjobb / Vaggeryd Visa alla tandläkarjobb i Vaggeryd
2026-06-11
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Kliniken i Skillingaryd
behöver hjälp med en duktig självdriven kollega-tandläkare
pga mycket jobb behövs förstärkning med allmän tandläkare kompetens.
på kliniken utförs alla behandlingar och förväntas att tjänsten tillsättes någon med erfarenhet. Du ska ansvara för behandlingar och planeringen av din verksamhet
speciellt protetik och endodonti,
vi använder OPUS
JOBBET ÄR DELTID PÅ 50-70 %
OLIKA FORMER AV ANSTÄLLNING OCH LÖN KAN DISKUTERAS
BEHANDLING AV ANSÖKNINGAR GÖRS FORTLÖPPANDE Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-10
E-post: duskotubin3@gmail.com Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Tubin Dental AB
(org.nr 556965-1788)
Artillerigatan 32 (visa karta
)
568 30 SKILLINGARYD Jobbnummer
9958539