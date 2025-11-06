Vi söker en vikarierande arkeolog!
2025-11-06
, Kumla
, Hallsberg
, Nora
, Lindesberg
Örebro län har en lång historia av att vara en mötesplats för människor från nord och syd, öst och väst. Här korsas skogs- och slättbygd, bergslag och bondebygd.
Örebro läns museum är inne i ett spännande skede. Länsmuseibyggnaden är snart renoverad och arbete pågår för att fylla den med ett intresseväckande och varierat innehåll. Samtidigt är vi verksamma runt om i länet.
Stiftelsen Örebro läns museum söker nu en antikvarie med inriktning arkeologi. Vi letar efter dig som brinner för att med arkeologi som grund ta fram ny kunskap och visa och berätta mer om regionens historia.
Museet har startat processen mot en nyöppnad museibyggnad fylld med nya utställningar varav en på arkeologisk grund. Vi bygger ny kunskap om dels bergsbrukets äldsta historia, dels den yngre järnålderns landskapsnyttjande i fullåkersbygd. Vi är verksamma runt om i regionen och erbjuder skolklasser arkeologiska program i klassrummet eller i fält.
Är du den vi söker?
Vi letar efter dig som motiveras av och tycker det är roligt att med arkeologi som grund arbeta med regionens historia: hantering av fornfynd i samlingen, kunskapsuppbyggnad i fält, utställningsproduktion och förmedling till allmänhet och skola.
Du har ett stort intresse för att arbeta med samlingsverksamhet och att ta fram kunskapsunderlag till museets utställningar, mobila scener och digitala plattformar.
Det är viktigt att du trivs med att arbeta i olika miljöer och sammanhang såväl i fält med externa kontakter som i samlingsmagasin och i museets utställningar. Du tycker om att genomföra visningar och skolprogram. Du är välkomnande och har lätt för att skapa kontakt med människor i olika åldrar och med olika bakgrund. Dessutom förväntas du vara noggrann, självständig och van vid administrativa uppgifter. Vid urvalet lägger vi stor vikt vid de personliga egenskaperna.
Om tjänsten
Du kommer som arkeolog att arbeta med såväl innehållsframtagning för arkeologiska utställningar och scener som kunskapsuppbyggnad både i fält- som genom samlingsarbete. Du kommer att genomföra arkeologiska skolprogram och annan publik verksamhet. Vidare ingår att planera för praktiska uppgifter såsom att packa och montera utrustning samt rekvisita för olika event.
Vi lägger stor vikt på gott samarbete. Du kommer att samarbeta med samlingspersonal med fokus på arkeologi, utställningsproducent och museets pedagoger.
Akademisk examen inom arkeologi
Minst ett års erfarenhet av pedagogiskt arbete
God förmåga att uttrycka dig i skrift på svenska
B-körkort
Meriterande
BE-körkort
Lärarexamen
Ansökan
Sista ansökningsdag 28 november 2025
Om anställningen
Vikariat 100 %, 12 månader med möjlighet till förlängning.
Provanställning tillämpas. Helgtjänstgöring kan ingå. Tillträdesdag enligt överenskommelse.
Örebro läns museum har kollektivavtal genom Sobona.
En ansökan till Örebro läns museum är en allmän handling.
Arbetsställe
Örebro läns museum, Kaserngården 6, Örebro. Kontakt
Marcus Drotz, Enhetschef kulturhistoria och utställning marcus.drotz@olm.se
Telefon: 019-6028705
Fackliga företrädare
Johanna Björck, DIK
Telefon: 019-602 87 11
Per Torgén, Vision
Telefon: 019-602 87 20 Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stiftelsen Örebro Läns Museum
, http://www.olm.se Arbetsplats
Örebro läns museum Kontakt
Marcus Drotz marcus.drotz@olm.se +46196028705 Jobbnummer
9591354