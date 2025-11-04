Vi söker en Programmerare till kund i Halmstad!
2025-11-04
Dina arbetsuppgifter
Till vår kund söker vi nu en erfaren Programmerare med kunskap av HAAS maskiner. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att bestå av att självständigt programmera, ställa/rigga maskinen, starta tillverkning av nya produkter i maskinen samt övervaka maskinens arbete för att säkerställa att alla delar uppfyller kvalitetskraven. Det förekommer också enklare underhåll och felsökning av maskinerna.
Arbetstiden är förlagd till dagtid och företaget är placerat i Halmstad.
Bakgrund och personliga egenskaper
Du som söker har en industriutbildning i grunden eller arbetslivserfarenhet som väger upp utbildningskravet. Du har en allmän verkstadsvana samt erfarenhet av att programmera och köra CNC maskiner. Vidare är det ett krav att du tidigare har arbetat med HAAS maskiner.
Vi söker dig som är noggrann och som alltid ser till att lämna god kvalité på det arbete som du utför. Vidare bidrar du självklart till att skapa ett bra arbetsklimat och en god gemenskap på avdelningen. Du tycker själv att du är flexibel i ditt arbete, du tycker om att arbeta självständigt och kan prioritera i ditt arbete när det behövs samt att du är en lagspelare med hög servicekänsla.Om företaget
FIRST Personalpartner är ett auktoriserat bemanningsföretag inriktat mot industrin. Vi har personal för inhyrning och rekrytering. Vi arbetar lokalt och strävar alltid efter att anställa personal med efterfrågad kompetens så nära kundföretaget som möjligt. Tjänsten är en hyrrekrytering, vilket innebär möjlighet till anställning hos kundföretaget efter inhyrningsperioden. Ansökningarna behandlas löpande varvid tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum. Lön regleras i enlighet med bemanningsavtalet.
