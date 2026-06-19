Teamledare VVS konsult
OnePartnerGroup Stockholm AB / VVS-jobb / Stockholm Visa alla vvs-jobb i Stockholm
2026-06-19
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Är det viktigt för dig att arbeta för en attraktiv arbetsgivare där du får chansen att utmanas och utvecklas? Vill du bidra med ditt ledarskap vårt Stockholmskontor? Då är SAWE rätt arbetsgivare för dig!
SAWE är vi inne i en spännande tillväxtresa och våra tjänster är efterfrågade och uppskattade. Det innebär en möjlighet för dig att vara med och utveckla vår verksamhet i Stockholm. Vi brinner för att skapa positiv förändring och för att hjälpa både kunder och medarbetare att växa. Tillsammans bidrar vi varje dag till lösningar som formar framtidens hållbara samhälle.
SAWE erbjuder en familjär arbetsplats där det är nära till beslut och där alla medarbetare är med och bidrar. Vi är nu 15 medarbetare i Umeå och 3 stycken i Stockholm. Vi vill gärna bli fler i Stockholm som tänker "I framtiden ska alla byggnader vara klimatpositiva".
De senaste åren har vi sett till omsättning ökat mer än 20% årligen med bibehållen lönsamhet och i takt med ökad efterfrågan fortsätter vi växa. Vill du också vara med och forma vår verksamhet och utvecklas ihop med oss är detta en chans du inte får missa.
Tjänsten
Vi söker dig som har ledaregenskaper, ingenjörsbakgrund inom energi eller VVS och installationsteknik. Vi ser det som meriterande om du är etablerad, högskoleutbildad, teknikkunnig och är van att hantera kundrelationer.
Tjänsten kommer ge dig möjlighet att utvecklas som ledare och samtidigt få sätta din egen prägel på arbetet och din egen vardag. Hos oss är det din vilja och brinnande intresse som sätter ramarna för den personliga utvecklingen. Vi ger dig alla förutsättningar.
På SAWE tror vi att framgång skapas genom lyhördhet, engagemang och respekt för varandra. Därför är det viktigt för oss att förstå både kunders och kollegors behov och att möta dem med samma omtanke och professionalism.
Tjänsten innebär
Ledarskap och utveckling av Stockholmskontoret
Uppdragsledning
Roll i ledningsgruppen
Ansvar för kundrelationer
Vidare ser vi att du har erfarenhet av att:
Ha arbetat i liknande roll eller som uppdragsledare på konsultbolag,
Du som söker har:
Ledaregenskaper
Räds inte utmaningar
Etablerade kundkontakter, fastighetsägare och eller inom entreprenörledet
Utbildad ingenjör eller har annan relevant utbildning för tjänsten
Är lösningsorienterad och lyhörd
Rekrytering sker löpande och vi ser fram emot din ansökan så snart som möjligt!
I den här rekryteringen samarbetar vi med OnePartnerGroup Stockholm. Har du frågor om tjänsten eller undrar hur processen ser ut framöver är du välkommen att kontakta ansvarig rekryteringskonsult Kristian Ekelund på kristian.ekelund@onepartnergroup.se
(mailto:kristian.ekelund@onepartnergroup.se
)
Vänta inte med att skicka in din ansökan då vi går igenom kandidater löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdatum. Vi tar inte emot ansökningarna via mail. Vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare OnePartnerGroup Stockholm AB
(org.nr 559092-8619)
118 23 STOCKHOLM Arbetsplats
Energibyrån Nord Sawe - Stockholm Kontakt
Rekryteringskonsult
Kristian Ekelund kristian.ekelund@onepartnergroup.se +46723081645 Jobbnummer
9971445