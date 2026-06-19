Head of People & Culture: Senior HR-chef till Stockholm.
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2026-06-19
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Erfaren Head of People & Culture (Senior HR-chef med ansvar för internkommunikation) sökes till centrala Stockholm!
Vår kund söker någon som vill ta ett helhetsansvar för hur organisationen attraherar, utvecklar, behåller och kommunicerar med sina medarbetare i hela koncernen.
Rollen:
Det här är inte en traditionell HR-roll med fokus på administration eller processer.
Det är en operativ och affärsnära nyckelroll där HR och internkommunikation går hand i hand. Du kommer att spela en avgörande roll i hur organisationen attraherar rätt talanger, hur ledarna kommunicerar, hur företagskulturen genomsyrar både kontor och distribuerade team samt hur hela verksamheten fortsätter att arbeta mot samma mål under en intensiv tillväxtresa.
Du får ett stort mandat, korta beslutsvägar och friheten att bygga, utveckla och förbättra. Samtidigt förväntas du ta fullt ägarskap för resultaten, fatta beslut, driva initiativ framåt och skapa struktur där den behövs.
Du arbetar nära bolagets Online CEO och ledningsgrupperna inom koncernens olika verksamheter och blir den naturliga kontaktpersonen i allt från känsliga personalärenden till planering och genomförande av kvartalsvisa informationsmöten för hela organisationen.Publiceringsdatum2026-06-19Arbetsuppgifter
Du kommer bland annat att ansvara för att:
Äga och driva hela HR-agendan inom koncernen, inklusive rekrytering, onboarding, performance management, kompensation, kompetensutveckling, personalrelationer och offboarding.
Ansvara för företagets interna kommunikation, inklusive ledningskommunikation, kvartalsmöten, informationsutskick, kulturinitiativ, intranät och kommunikation i samband med förändringsarbete.
Bygga en tydlig och enhetlig berättelse för hela koncernen kring vilka organisationen är, vart den är på väg, vilka förväntningar som finns på medarbetarna och vilka beteenden och prestationer som premieras.
Vara ett strategiskt bollplank till CEO och ledningsgrupper i frågor som rör HR, organisationsutveckling, företagskultur och känsliga personalärenden.
Ansvara för Employer Branding och rekrytering på bolagets viktigaste marknader, med särskilt fokus på Sverige och Finland.
Bygga upp, utveckla och kontinuerligt förbättra HR-processer som stödjer en snabbväxande koncern med flera varumärken – utan att skapa onödig administration eller byråkrati.
Arbeta aktivt med medarbetarengagemang, trivsel, retention och feedback genom effektiva och lättanvända processer snarare än tunga ramverk.
Definiera och driva företagets AI-agenda inom HR och internkommunikation genom att identifiera områden där AI skapar verkligt affärsvärde, sätta riktningen och implementera praktiska AI-verktyg i det dagliga arbetet.
Säkerställa att bolaget följer arbetsrättsliga krav och HR-relaterad lagstiftning på samtliga marknader där verksamheten bedrivs, i nära samarbete med externa juridiska rådgivare vid behov.
Vi söker dig som har:
Minst 8 års operativ erfarenhet inom HR, inklusive ett senior ansvar i ett snabbväxande och affärsdrivet bolag, gärna inom online gaming.
En mycket god kommunikativ förmåga och ett genuint intresse för att skriva. Du känner dig lika bekväm med att formulera ett VD-meddelande som en känslig förändringskommunikation eller en presentation till ett kvartalsmöte – alltid med ett enhetligt och professionellt uttryck.
Mycket god förmåga att bygga förtroende på alla nivåer inom organisationen, hantera konfidentiella frågor med hög integritet och kunna utmana även seniora beslutsfattare när situationen kräver det.
Gedigna kunskaper inom svensk arbetsrätt och HR-arbete samt erfarenhet av eller förståelse för arbete över flera europeiska jurisdiktioner. Erfarenhet från Malta är meriterande.
Ett operativt och lösningsorienterat arbetssätt där du själv tar initiativ, skriver, bygger och genomför – utan att invänta fler resurser eller större organisation.
Förmåga att trivas i en miljö med högt tempo, flera varumärken, internationella team och ett kontinuerligt inflöde av nya projekt och initiativ.
Mycket gott omdöme, hög integritet och stark emotionell intelligens. Det här är en roll där du kommer att hantera känslig information och arbeta nära verksamhetens ledning.
Flytande engelska i tal och skrift. Professionell svenska är starkt meriterande.
Det är en fördel om du även har:
Erfarenhet från reglerade branscher såsom iGaming, fintech eller finansiella tjänster.
Erfarenhet av att utveckla HR-funktioner i samband med internationell expansion eller företagsförvärv.
Praktisk erfarenhet av AI-verktyg inom HR och kommunikation, exempelvis för innehållsproduktion, analys, sentimentanalys eller effektivisering av arbetsflöden.
Erfarenhet av Employer Branding och rekrytering av seniora specialister på konkurrensutsatta marknader.
Uppdragsgivaren erbjuder:
En strategiskt viktig nyckelroll med direkt rapportering till Online CEO och nära samarbete med koncernens ledning.
Ett verkligt ägarskap över hur företaget rekryterar, utvecklar, behåller och kommunicerar med sina medarbetare.
En konkurrenskraftig grundlön.
En attraktiv prestationsbaserad bonus kopplad till det värde du skapar.
Möjlighet att vara placerad i Malta eller Sverige, med resor mellan samtliga kontor vid behov.
Tryggheten och möjligheterna som kommer med en lönsam nordisk gamingkoncern med över 13 års erfarenhet, flera etablerade varumärken, starkt ledarskap och en företagskultur där resultat och kvalitet värderas högre än onödiga processer. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-19
E-post: quality@kamlincareers.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kamlin Careers AB
(org.nr 559487-1369)
Askebygatan 4 (visa karta
)
602 35 NORRKÖPING Kontakt
Founder
Charlotte Kamlin quality@kamlincareers.com +46793194276 Jobbnummer
9971424