Effektiv Media söker nya säljare
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2026-06-19
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Effektiv Media söker säljare
Effektiv Media växer och vi söker nu fler drivna säljare som vill utvecklas inom försäljning, digital marknadsföring och kundkontakt.
Hos oss får du arbeta med tjänster som hjälper företag att synas bättre, få fler kunder och stärka sin digitala närvaro. Du kommer att kontakta företag, presentera våra lösningar och bygga långsiktiga kundrelationer.
Vi söker dig som är social, målinriktad och inte är rädd för att ta kontakt med nya människor. Du behöver inte kunna allt från början – det viktigaste är att du har rätt inställning, vill lära dig och gillar att göra affärer.
Vi erbjuder:
Möjlighet att utvecklas inom försäljning
Ett växande bolag med högt tempo
Tjänster som företag faktiskt behöver
Stöttning, upplärning och tydliga mål
Goda möjligheter att påverka din egen utveckling
Vi söker dig som:
Är driven och resultatinriktad
Har lätt för att prata med människor
Vill utvecklas inom försäljning
Är positiv, tävlingsinriktad och lösningsorienterad
Trivs med att jobba mot mål
Vill du bli en del av Effektiv Media och vara med på vår tillväxtresa? Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: hej@effektivmedia.nu Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Effektive Group Sverige AB
(org.nr 559448-5319)
Viaredsvägen 32 (visa karta
)
504 64 BORÅS Jobbnummer
9971435