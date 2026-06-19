Stödassistent till Lantmannavägen, Socialförvaltningen
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2026-06-19
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Vi är Varbergs kommun, arbetsgivaren som ser möjligheterna i dig. Här får du göra skillnad, både för andra och för dig själv. Vi drivs av idén om att förenkla människors vardag och förverkliga deras drömmar. Det gör vi med hjälp av kunskap, nytänkande mod och framåtanda. Välkommen att bidra i arbetet mot vår vision – att bli västkustens kreativa mittpunkt.
Lantmannavägens bostad med särskild service är ett LSS-boende för barn och ungdomar med funktionsnedsättning. Här arbetar vi för att skapa en miljö där inkludering, trygghet och självständighet är grunden i allt vi gör.
Boendet ligger på landsbygden. Om du inte bor i närheten behöver du ha körkort och tillgång till bil.
I verksamheten använder vi ett tryggt och lågaffektivt bemötande, där vi skapar stabilitet och förutsägbarhet för barnen även under nattens timmar.
Hos oss möter du varje individ med respekt och professionalism. Vi samarbetar över yrkesgränser – både inom vår egen förvaltning, med andra delar av kommunen och med externa aktörer. För att säkerställa kvalitet och utveckling arbetar vi aktivt med uppföljning, förbättringsarbete och digitalisering.
Här gör du verklig skillnad – varje dag.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-19Arbetsuppgifter
Som stödassistent arbetar du med att ge pedagogiskt, socialt och praktiskt stöd till personer med i deras vardag. Målet är att stärka den enskildes självständighet, livskvalitet och delaktighet i samhället.
Vi söker dig som trivs i en varierad vardag, där bemötande, struktur och engagemang är centralt.
I rollen ingår bland annat att:
• Stödja individen i det dagliga livet utifrån genomförandeplan
• Motivera och skapa struktur kring aktiviteter, hälsa och social samvaro
• Samverka med anhöriga, kollegor och andra aktörer
• Dokumentera insatser i digitala system enligt gällande rutiner
• Arbeta utifrån ett lågaffektivt bemötande och med individens behov i fokus
Arbetet är förlagt både dagtid, kvällar och helger, beroende på verksamhetens behov.Kvalifikationer
Du som söker har ett genuint intresse för att arbeta med människor och god förmåga att skapa tillit och bygga relationer. Du är trygg, lyhörd och har förmåga att anpassa ditt bemötande efter olika individers behov och förutsättningar.
Vi ser också att du har:
• Gymnasieutbildning inom vård och omsorg eller barn- och fritid, alternativt annan utbildning som arbetsgivaren anser likvärdig, så som exempelvis 2-årig folkhögskoleutbildning till stödassistent på gymnasienivå.
• God förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift
B-körkort kan krävas beroende på verksamhet
Hos oss får du arbeta i en verksamhet där varje dag räknas och där du gör skillnad i någon annans liv.
Välkommen med din ansökan!
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet:, tillträde: 2026-08-17 Tillträde enligt överenskommelse.
För att din ansökan ska fungera korrekt i vårt rekryteringssystem ber vi alla sökande, inklusive interna, att använda sin privata e-postadress vid ansökan.
Varbergs kommun välkomnar mångfald och ser olikheter som en styrka, vi hoppas att du som söker kan bidra med din bakgrund och kompetens.
Välkommen att läsa mer om hur det är att arbeta hos oss på: https://varberg.se/jobb-och-foretagande/jobb-praktik-och-ideellt-arbete/till-dig-som-ska-borja-hos-oss
Innan anställning behöver du kunna styrka att du har rätt att arbeta i Sverige, till exempel genom medborgarskap inom EU/EES/Schweiz eller giltigt tillstånd att vistas och arbeta här eller undantag från det.
Utdrag från belastningsregister kommer att begäras in innan anställningsavtal skrivs under.
Denna tjänst ställer krav på körkort för manuellt växlad och automatväxlad bil. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C332791". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Varbergs Kommun
(org.nr 212000-1249)
Norrgatan 25 (visa karta
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432 80 VARBERG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Varbergs kommun, Socialförvaltningen Kontakt
Enhetschef
Susanne Bergenheim susanne.bergenheim@varberg.se +46340699037 Jobbnummer
9971418