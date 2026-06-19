Senior OpenStack-arkitekt
Avaron AB / Datajobb / Stockholm Visa alla datajobb i Stockholm
2026-06-19
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-19Om företaget
Hos Avaron får du tryggheten i en fast anställning kombinerat med variationen av att arbeta ute hos olika kunder. Vi tillsätter specialister inom allt från teknik, IT och industri till projektledning och affärsstöd – och oavsett uppdrag har du en konsultchef som finns där för dig och din utveckling.
Om rollen
Du kliver in i en tekniskt avancerad miljö där en privat, offline-kapabel molnplattform ska utvecklas, vidareutvecklas och drivas med höga krav på säkerhet, stabilitet och kontroll. I rollen får du ett helhetsansvar för arkitekturen i OpenStack-miljön och blir en viktig teknisk röst i frågor som rör nätverk, lagring, compute, säkerhetslager och plattformens långsiktiga riktning.
Du arbetar i en kontext där lösningen behöver följa etablerade standarder, säkerhetskrav och interna designregler, samtidigt som den ska vara robust, skalbar och möjlig att vidareutveckla över tid. Rollen innebär tätt samarbete med utvecklingsteam, driftorganisation och säkerhetsfunktioner, där du bidrar både strategiskt och hands-on i tekniska vägval, implementation och förbättringsarbete.
Det här är en roll för dig som vill påverka arkitekturen i en komplex plattform där robusthet, säkerhet och skalbarhet står i centrum.
ArbetsuppgifterDu utformar och vidareutvecklar den övergripande arkitekturen för OpenStack-miljön, inklusive nätverk, lagring, compute och säkerhetslager.
Du leder det tekniska genomförandet av nya funktioner, tjänster och komponenter i plattformen.
Du säkerställer att lösningen uppfyller relevanta säkerhetskrav, klassningsregler och interna riktlinjer.
Du utvecklar och förbättrar automatisering med Ansible, Terraform, Helm eller motsvarande.
Du analyserar prestanda och kapacitet samt driver förbättringar som stärker plattformens stabilitet och skalbarhet.
Du tar fram tydlig, strukturerad och spårbar dokumentation för arkitektur, designbeslut och drift.
Du stöttar interna team genom kunskapsöverföring, workshops och löpande teknisk rådgivning.
KravMinst 5–10 års erfarenhet av OpenStack-arkitektur och drift i större miljöer.
Dokumenterad erfarenhet av Ceph, Neutron, Nova, Keystone, Glance och Cinder.
Stark kompetens inom Kubernetes, Linux, nätverk, säkerhet och automatisering.
Erfarenhet av offline-miljöer, privata datacenter och högsäkerhetskrav.
Förmåga att arbeta nära utvecklingsteam, driftorganisation och säkerhetsfunktioner.
Möjlighet att genomgå och godkännas i en säkerhetsprövning (kräver svenskt medborgarskap, dubbla medborgarskap medges ej)
MeriterandeErfarenhet av säkerhetsklassade miljöer.
Erfarenhet av exportkontroll.
Erfarenhet av standardiserade designregler.
Vi erbjuderFast anställning hos Avaron AB
Tjänstepension
Friskvårdsbidrag på 5 000 kr per årSå ansöker du
Vi tillsätter löpande – sök gärna så snart du kan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7940443-2061016". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avaron AB
(org.nr 559175-4279), https://jobs.avaron.se
Centralplan 15 (visa karta
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111 20 STOCKHOLM Jobbnummer
9971430