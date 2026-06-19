Projektledare för upphandling av lönesystem
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-19Om företaget
Hos Avaron får du tryggheten i en fast anställning kombinerat med variationen av att arbeta ute hos olika kunder. Vi tillsätter specialister inom allt från teknik, IT och industri till projektledning och affärsstöd – och oavsett uppdrag har du en konsultchef som finns där för dig och din utveckling.
Om rollen
Du kliver in i ett verksamhetskritiskt arbete där en större organisation inom högre utbildning ska upphandla ett nytt lönesystem. Rollen kombinerar projektledning med kvalificerat expertstöd genom hela upphandlingsprocessen, från kravbild och underlag till utvärdering, leverantörsdialog och förberedelser inför införande. Du arbetar nära verksamhet och IT, med många beroenden mellan HR, lön, tid, ekonomi och integrationer. Det här är en roll för dig som vill påverka både strategiska vägval och den praktiska genomförandetakten i en komplex miljö.
ArbetsuppgifterDu planerar, leder och driver upphandlingsarbetet från start till färdigt beslutsunderlag.
Du tar fram och förankrar kravspecifikation för lönesystem tillsammans med verksamhetens specialister inom HR och lön samt berörda IT-resurser.
Du utformar upphandlingsunderlag, inklusive krav, dokumentation, utvärderingsmodell och bilagor.
Du leder anbudsutvärdering och sammanställer utvärderingsresultat med tydliga rekommendationer.
Du driver och stödjer leverantörsdialoger inom ett förhandlat upphandlingsförfarande.
Du bidrar vid avtalsförhandling och säkerställer att viktiga verksamhetskrav fångas upp.
Du ger strategisk och operativ rådgivning i upphandlingsfrågor samt stöd inför kommande implementering och införande.
Du skapar struktur, dokumentation och en tydlig överlämning till nästa fas.
KravDu har kompetens att bidra både strategiskt och operativt för att säkerställa att upphandlingen genomförs med hög kvalitet och stark verksamhetsförankring.
Du har aktuell (senaste tre åren) dokumenterad erfarenhet av att projektleda upphandling av lönesystem där upphandlingen resulterat i tecknat avtal.
Du har minst 5 års aktuell dokumenterad erfarenhet av digitaliseringsprojekt inom HR/lön.
Du har dokumenterad erfarenhet av förändringsledning och verksamhetsutveckling kopplat till upphandling av lönesystem.
Du har god kunskap om löneprocesser i sin helhet, från anställning och förändringar i anställning till löneberäkning, utbetalning, rapportering och avslut.
Du har god kunskap om lönesystemsfunktionalitet, processflöden samt beroenden till HR-, tid-, ekonomi- och integrationslösningar.
Du har god kunskap om svenska kollektivavtal och tillämpning av avtalsvillkor inom offentlig verksamhet.
Du har erfarenhet av kravställning för integrationsarkitektur mellan HR-, lön-, ekonomi-, tid- och identitetshanteringssystem.
Du har erfarenhet av kravställning avseende systemfunktionalitet, säkerhet, behörighet, spårbarhet och regelefterlevnad inom löneområdet.
Du har dokumenterad erfarenhet av upphandling enligt lagen om offentlig upphandling (LOU).
Du har dokumenterad erfarenhet av komplex lönehantering och komplicerade avtalsförhållanden.
Du har dokumenterad erfarenhet av att ta fram kravspecifikationer för lönesystem och utforma utvärderingsmodeller i samband med upphandling.
MeriterandeDu har dokumenterad erfarenhet av att som senior konsult projektleda upphandling av lönesystem i en större komplex organisation i offentlig sektor.
Du har erfarenhet av både on-prem- och SaaS-lösningar.
Du har kunskap om Villkorsavtalet inom statlig verksamhet.
Du har erfarenhet av att upphandla med ett förhandlat förfarande.
Du har kunskap om masterdatafunktionalitet och informationsarkitektur inom HR/lön.
Du har erfarenhet av automatisering, till exempel RPA eller AI, i löneprocesser.
Vi erbjuderFast anställning hos Avaron AB
Tjänstepension
Friskvårdsbidrag på 5 000 kr per årSå ansöker du
Vi tillsätter löpande – sök gärna så snart du kan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7940440-2061017". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avaron AB
(org.nr 559175-4279), https://jobs.avaron.se
Centralplan 15 (visa karta
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111 20 STOCKHOLM Jobbnummer
9971431