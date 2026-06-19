QA Testare till Stockholm| Webbplattformar & Mobilapplikationer
Kamlin Careers AB / Grafiska jobb / Norrköping Visa alla grafiska jobb i Norrköping
2026-06-19
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Senior QA Testare | Webbplattformar & Mobilapplikationer | iGaming
Om rollen
Vår uppdragsgivare fortsätter att investera i kvalitet och söker nu en noggrann och driven QA Testare.
Du kommer att spela en nyckelroll i att säkerställa kvaliteten i företagets digitala produkter – från webbaserade plattformar till mobilapplikationer i en internationell digital miljö. Bolaget har flera produkter live idag och planerar ytterligare lanseringar framöver.
Rollen kombinerar operativt och strategiskt ansvar för testning – från planering och testfallsdesign till genomförande, uppföljning och kvalitetssäkring. Målet är att leverera produkter av högsta kvalitet som kan mäta sig med de främsta aktörerna på den globala marknaden.
Du arbetar nära produkt- och utvecklingsteam, men förväntas samtidigt självständigt driva testarbetet och bidra till en stabil kvalitetsgrund för bolagets fortsatta tillväxt.
Dina ansvarsområden:
Planera, skapa, estimera, genomföra, följa upp och utföra omtester.
Arbeta både strategiskt och operativt i nära samarbete med produkt- och utvecklingsteam.
Ta fram testfall utifrån krav och designspecifikationer samt säkerställa att kraven uppfylls.
Granska och objektivt bedöma avvikelser samt skapa samsyn mellan berörda intressenter.
Rapportera testresultat och säkerställa att testdokumentationen hålls uppdaterad.
Vi söker dig som:
Har cirka två års erfarenhet i en liknande roll inom QA eller testning.
Har erfarenhet av att testa utifrån personas som representerar projektets målanvändare.
Har god kunskap om olika testmetoder, exempelvis utforskande testning, UI/UX-testning, funktionstestning och acceptanstest.
Är en strukturerad problemlösare som arbetar självständigt och tar stort eget ansvar.
Kommunicerar tydligt och trivs med att samarbeta i tvärfunktionella team.
Meriterande:
Erfarenhet från iGaming, fintech eller andra reglerade digitala produkter.
Erfarenhet av testning av mobilapplikationer (iOS/Android).
Erfarenhet av automatiserad testning.
Att du använder AI som ett naturligt verktyg för att effektivisera och utveckla ditt arbete.
Uppdragsgivaren erbjuder:
En nyckelroll i ett internationellt bolag med stark närvaro inom digitala produkter och tjänster.
Möjlighet att påverka hur organisationen arbetar med kvalitet och testning.
Ett nära samarbete med produkt- och utvecklingsteam i en internationell miljö.
Chansen att arbeta med produkter som används av kunder på flera marknader. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-19
E-post: quality@kamlincareers.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kamlin Careers AB
(org.nr 559487-1369) Kontakt
Founder
Charlotte Kamlin quality@kamlincareers.com +46793194276 Jobbnummer
9971425