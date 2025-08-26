Vi söker en områdesassistent!
2025-08-26
, Oxelösund
, Trosa
, Gnesta
, Flen
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Nyköpingshem AB i Nyköping
Trivs du med att arbeta i en organisation under ständig utveckling, brinner för ditt jobb, visar ett stort engagemang och gillar att vara spindeln i nätet?
Då ska du kika in det här!
Just nu söker vi en områdesassistent till ett av våra förvaltningsområden. Du rapporterar till chefen för förvaltningsområdet.
Arbetet som områdesassistent innebär att du utför arbetsuppgifter som ingår i fastighetsägaransvaret. Du utför, samordnar och sammanställer ronderingar och handlägger skadegörelseärenden. Rollen innefattar att delta i administration av inre och yttre skötsel på/av allmänna ytor samt underhållsplanering för området utifrån att det ska "helt, rent, tryggt och snyggt". Du har även kontakt med vissa entreprenörer och följer upp deras arbeten. I rollen ingår även att göra skriftlig information till hyresgäster och den egna organisationen. Du sköter administration av myndighetsprotokoll samt övriga administrativa uppgifter. Du hanterar inkomna kundärenden effektiv och med servicekänsla för att skapa kundnöjdhet.
Du kan hantera oväntade situationer med bevarat lugn och fokus. Du finns tillgänglig för att ge andra hjälp och har ett förhållningssätt som är lätt att närma sig. En av dina styrkor är att du kommunicerar tydligt, enkelt och effektivt både skriftligt och muntligt. Du har ett förtroendeingivande sätt och kan hantera olika sociala situationer på ett professionellt sätt. Du gillar att hitta lösningar på nya händelser eller situationer. Bakgrund
Vi ser att du har en eftergymnasial utbildning som fastighetsförvaltare eller skaffat dig likvärdig erfarenhet. Du har goda kunskaper i Office. Arbetet kräver att du har goda kunskaper i det svenska språket i tal och skrift och att du kan kommunicera på engelska. Meriterande är om du har erfarenhet från fastighetsbranschen. Det är även meriterande om du arbetat i fastighetssystemet Vitec.
Tjänsten kräver B-körkort.
Ansökan och rekryteringsprocessen
Din ansökan vill vi ha senast den 17 september 2025. Löpande urval kan komma att ske så vänta inte med din ansökan. Vi tar enbart emot ansökningar via länken här i annonsen. Tjänsten är en tillsvidareanställning. Provanställning kan komma att tillämpas. Har du frågor om tjänsten är du välkommen att höra av dig till Rebecca Fors, områdeschef, rebecca.fors@nykopingshem.se
.
Har du frågor om rekryteringsprocessen är du välkommen att höra av dig till Pernilla Josefsson, HR-ansvarig, pernilla.josefsson@nykopingshem.se
. Facklig kontakt för Vision är Anne-Marie Ohlsson, anne-marie.ohlsson@nykopingshem.se
.
I över 75 år har Nyköpingshem spelat en viktig roll i kommunens expansion och bostadsutveckling genom att förvalta, bygga nytt, bygga till och bygga om. Med drygt 4 000 bostäder är vi Nyköpings ledande bostadsföretag med gott om nöjda hyresgäster.
Det tänker vi fortsätta att vara i 75 år till. Minst.KvalifikationerKörkortskrav
• B (Personbil) Ersättning
Fast Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nyköpingshem AB
(org.nr 556450-9486), http://www.nykopingshem.se Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Nyköpingshem Jobbnummer
