Business Controller till kund i Finspång!
Poolia AB / Controllerjobb / Finspång Visa alla controllerjobb i Finspång
2026-06-10
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Vill du arbeta i en affärsnära och analytisk roll där du får kombinera finansiell uppföljning med verksamhetsutveckling?
Vi söker nu en Business Controller till en ledande internationell verksamhet inom den kärntekniska industrin. Här får du möjlighet att arbeta nära både verksamhet och ledning i en roll med stort ansvar och goda utvecklingsmöjligheter.
Om rollen
Som Business Controller ansvarar du för att analysera och följa upp verksamhetens finansiella utveckling samt stötta organisationen i ekonomiska frågor. Du arbetar nära både lokala och globala funktioner och bidrar med beslutsunderlag som skapar affärsvärde och driver verksamheten framåt.
Rollen innefattar även vissa uppgifter inom projektcontrolling och erbjuder stora möjligheter att bidra till utveckling och digitalisering av finansiella processer.Publiceringsdatum2026-06-10Dina arbetsuppgifter
Analysera och följa upp resultat- och balansräkning samt relevanta nyckeltal inom ditt ansvarsområde.
Säkerställa korrekt och transparent rapportering av verksamhetens finansiella status till ledning och intressenter.
Delta i månads-, kvartals- och årsbokslut.
Ansvara för budget-, prognos- och uppföljningsarbete.
Stödja verksamheten i finansiella och kommersiella frågor.
Arbeta med projektuppföljning och projektcontrolling.
Samarbeta nära Business Administration och andra kommersiella funktioner både lokalt och globalt.
Identifiera förbättringsmöjligheter samt bidra till utveckling och digitalisering av ekonomiska processer och arbetssätt.Kvalifikationer
Kandidatexamen inom ekonomi, företagsekonomi eller motsvarande.
Cirka 3–5 års erfarenhet inom Business Controlling, redovisning, ekonomistyrning eller liknande område.
Mycket goda kunskaper i Excel och ett stort intresse för dataanalys och digitala verktyg.
Erfarenhet av Power BI, Tableau eller Alteryx är meriterande.
Erfarenhet av SAP är en fördel.
God analytisk förmåga och vana att arbeta med komplex finansiell information.
Flytande svenska och engelska i tal och skrift.Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som är strukturerad, ansvarstagande och självgående. Du har förmågan att prioritera ditt arbete, leverera med hög kvalitet och hålla uppsatta deadlines. Samtidigt trivs du i samarbete med andra och bidrar med energi, driv och ett lösningsorienterat förhållningssätt. Du är analytisk, affärsmässig och bekväm med att arbeta i en föränderlig miljö där tempot stundtals kan vara högt.
Vi erbjuder
En affärsnära och utvecklande controllerroll.
Internationell arbetsmiljö med många kontaktytor.
Möjlighet att påverka och utveckla finansiella processer.
Arbete i en samhällsviktig och högteknologisk bransch.
Goda möjligheter till professionell utveckling.
Urval och intervjuer sker löpande, så välkommen med din ansökan redan idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7883507-2045399". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Poolia AB
(org.nr 556426-7655), https://karriar.poolia.se
Finspång Station (visa karta
)
612 30 FINSPÅNG Arbetsplats
Poolia Jobbnummer
9956546