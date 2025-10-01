Vi söker en diskare.
Vi söker nu en engagerad och ansvarsfull diskare som vill bli en del av vårt team. Som diskare har du en viktig roll i att säkerställa att disken fungerar smidigt och att både personal och gäster får bästa möjliga upplevelse.Publiceringsdatum2025-10-01Dina arbetsuppgifter
Diskning av porslin, bestick, glas samt köksutrustning
Städning och rengöring av diskrum och övriga tillhörande ytor av matsalen
Hantering av avfall och återvinning enligt gällande rutiner
Vid behov bistå kökspersonalen med enklare arbetsuppgifter
Samt hjälpa kök.
Vi erbjuder
En trygg anställning enligt gällande kollektivavtal
En dynamisk arbetsmiljö i ett engagerat och hjälpsamt team
Möjlighet att utvecklas inom restaurangbranschen
Tillgång till personalförmåner och trevliga arbetsvillkor
Anställningsvillkor
Omfattning: Deltid (ange vad som gäller)
Arbetstider: Varierande, Luch helg enligt schema
Tillträde: Omgående eller enligt överenskommelseKvalifikationer
Tidigare erfarenhet från liknande arbete är meriterande, men inget krav
God samarbetsförmåga och förmåga att arbeta i högt tempo
Noggrann, strukturerad och med känsla för ordning och hygien
Flexibilitet och vilja att Jobba!
Vi söker bara deltid anställ.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-30
E-post: esaasianhouse@gmail.com Arbetsgivare Tribal Yun AB
(org.nr 559349-6754), https://www.esasushi.se/
Högbovägen 20 (visa karta
)
811 32 SANDVIKEN Kontakt
Sanne Taube esaasianhouse@gmail.com Jobbnummer
9534447