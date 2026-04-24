Vi söker en besiktare
Gillar du att arbeta i en händelserik miljö med kunden i fokus? Perfekt! Vi söker just nu en serviceinriktad och kundorienterad besiktare!
Som besiktare jobbar du nära våra kunder - hyresgästerna. Du ingår i ett team bestående av två besiktare och rapporterar till chefen för fastighetsservice.
I din roll ansvarar du för planering, fördelning och genomförande av lägenhetsbesiktningar och leveranskontroller. Du kommer även arbeta med välkomstbesök av nya hyresgäster. Du har en tät dialog med våra egna reparatörer, entreprenörer och samarbetar mycket med kundcenter vid Nyköpingshem. Du kontrollerar även arbeten utförda av entreprenör eller av våra egna resurser. Publiceringsdatum2026-04-24Profil
För att lyckas i rollen är det viktigt för dig att leverera en serviceupplevelse och du har förmåga att anpassa dig för att skapa kundnöjdhet. Du har även förmågan att planera och organisera ditt arbete på ett realistiskt sätt. Du kan enkelt förutse problem och skapa alternativa planer. Uppkomna situationer eller utmaningar hanterar du självständigt och effektivt. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet. Bakgrund
Du har en relevant gymnasieexamen och det är meriterande om du har en relevant eftergymnasial utbildning alternativt kurser inom t ex besiktningar. Du har minst två års erfarenhet från liknade arbete. Du har goda kunskaper i det svenska språket i tal och skrift och kan kommunicera på engelska. B-körkort är ett krav för denna tjänst.
Ansökan och rekryteringsprocessen
Välkommen med din ansökan med CV och personligt brev senast 3 maj 2026. Fastighetsservicechef Matti Kapanen svarar på frågor om tjänsten, matti.kapanen@nykopingshem.se
. För frågor kring rekryteringsprocessen, kontakta Pernilla Josefsson, HR-ansvarig, pernilla.josefsson@nykopingshem.se
. Facklig kontakt för Vision är Anne-Marie Ohlsson, anne-marie.ohlsson@nykopingshem.se
I över 75 år har Nyköpingshem spelat en viktig roll i kommunens expansion och bostadsutveckling genom att förvalta, bygga nytt, bygg till och bygga om. Med drygt 4 000 bostäder är vi Nyköpings ledande bostadsföretag med gott om nöjda hyresgäster. Det tänker vi fortsätta att vara i 75 år till. Minst.
Nu behöver vi förstärkning i vårt team av en besiktare. Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nyköpingshem AB
611 29 NYKÖPING
For detta jobb krävs körkort.
