Säljande produktchef Gris - Swedish Agro
Swedish Dla Agro AB / Skogsjobb / Kalmar Visa alla skogsjobb i Kalmar
2026-06-04
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VILL DU DRIVA UTVECKLINGEN INOM GRISPRODUKTION OCH SKAPA VÄRDE FÖR SVENSKT LANTBRUK?
På Swedish Agro arbetar vi efter att skapa värde för lantbrukaren, lantbruket och våra medarbetare. Nu söker vi en nyfiken och affärsdriven produktchef med goda kunskaper om grisproduktion och foder. Hos oss får du ansvar för att utveckla sortiment, lönsamhet och produktstrategi – i nära samarbete med försäljning, leverantörer och marknad.
DET HÄR KOMMER DU ATT GÖRA
Som säljande produktchef är du en nyckelspelare i vårt affärsteam.
Du ansvarar för att:
Utveckla och optimera sortimentet inom gris
Driva produktutveckling och försäljning av foder, med ett starkt kommersiellt fokus
Initiera och driva produktlanseringar
Genomföra inköp och lönsamhetsanalyser
Bevaka trender och identifiera tillväxtmöjligheter
Delta aktivt i koncernens produktspecialistgrupp
Representera Swedish Agro vid bransch- och kundevent
Stötta försäljningsorganisationen med specialistkunskap och utbildning
Du rapporterar till Försäljningschef Foder. Tjänsten är en tillsvidareanställning med 6 månaders provanställning med placering på någon utav våra kontor i Sverige.
DIN PROFIL
Vi söker dig som är:
Kommunikativ och analytisk med ett tydligt affärsfokus i dina beslut och prioriteringar.
Initiativtagande med ett proaktivt arbetssätt där du driver utveckling inom ditt område med hög grad av självständighet.
Relationsskapande med en god samarbetsförmåga inom funktioner och team tvärfunktionellt för att nå gemensamma mål.
Du har:
Erfarenhet av grisproduktion, gärna viss praktisk erfarenhet
Du har ett starkt intresse för försäljning och ett naturligt kommersiellt tänk
God förståelse för fodersoptimering och lantbruksekonomi
Förmåga att arbeta datadrivet och projektorienterat
Digital kompetens och vana vid affärssystemPubliceringsdatum2026-06-04Kvalifikationer
Agronom, Lantmästare eller motsvarande utbildning
God datorvana
Svenska och engelska i tal och skrift
B-körkort
VAD BLIR DU EN DEL AV?
Swedish Agro
På Swedish Agro skapar vi värde för svenskt lantbruk genom att vara en helhetsleverantör för den enskilda lantbrukaren och erbjuder insatsvaror, foder och maskiner av högsta kvalitet. Vi representerar branschens ledande maskinvarumärken CLAAS, HORSCH, METSJÖ, RAUCH, SPEARHEAD, SCANSTONE, AVR, AGXEED och DALBO och har en av Europas modernaste foderfabriker som tillverkar foder för flera djurslag. Vi har en gemensam tro på att vi är starkare tillsammans och arbetar för långsiktighet, kvalitet och lönsamhet.
ÄR DU INTRESSERAD?
Så ansöker du
Om du tycker att tjänsten låter spännande, skicka gärna din ansökan redan idag genom att klicka på "ANSÖK". Vi håller intervjuer löpande och kan komma att avbryta sökandet när vi funnit rätt kandidat. På Swedish Agro tror vi att mångfald stärker både samarbetet och hur vi löser uppgifter. Vi strävar efter en inkluderande arbetsmiljö där olika perspektiv kan bidra till utveckling. Är detta intressant, hoppas vi höra från dig! Sista ansökningsdagen är den 2026-06-30
Har du några frågor kring tjänsten är du välkommen att Elisabeth Svensson, Försäljningschef Foder, tfn: 076-766472012
VI ERBJUDER
Starkare tillsammans
På Swedish Agro bygger vi vår verksamhet på samarbete och tror att vi blir starkare tillsammans. Därför erbjuder vi en arbetsplats där vi utvecklas tillsammans – över avdelningar, kompetenser och landsgränser. Våra medarbetare är vår viktigaste resurs och vi strävar efter att skapa de bästa förutsättningarna för trivsel, engagemang och inflytande.
EN INTERNATIONELL KONCERN
Vi vill skapa värde! För lantbruket, för lantbrukaren och för våra medarbetare.
Swedish Agro är en del av Danish Agro-koncernen, med mer än 5 000 kollegor fördelat på 100 företag i 15 länder. Våra medarbetare är kärnan i vår förmåga att skapa värde – från fält till skärm, och att varje dag bidra till ett lantbruk i världsklass, samtidigt som vi driver den digitala och gröna omställningen i branschen. Detta gör vi genom att stärka, och utveckla branschen, och inte minst varandra. Och vi behöver dig också!
Är du mer nyfiken på Danish Agro- koncernen? Se vår koncernfilm https://www.youtube.com/watch?v=Iyq28UiLTPw&t=1s Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Swedish DLA Agro AB
(org.nr 556858-3081)
392 39 KALMAR Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Swedish Agro Jobbnummer
9947797