Interimschef för FoU-verksamhet
Novare Bemanning AB / Chefsjobb / Stockholm Visa alla chefsjobb i Stockholm
2026-06-04
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Är du en erfaren chef med bakgrund inom forskning, utveckling och samhällsviktig infrastruktur? Trivs du i roller där du får kombinera strategiskt ledarskap med verksamhetsutveckling? Då kan detta vara nästa spännande interimsuppdrag för dig!
Just nu söker vi en gruppchef till en verksamhet inom vatten-, miljö- och hållbarhetsområdet i Stockholmsregionen.
Vi tror på ett nära samarbete genom hela rekryteringsprocessen och arbetar aktivt för att presentera din kompetens på bästa möjliga sätt. Låter detta som ett uppdrag för dig? Då är du varmt välkommen med din ansökan redan idag.
Om uppdraget
Vi söker en erfaren gruppchef till en forsknings- och utvecklingsverksamhet inom samhällsviktig infrastruktur. I rollen ansvarar du för att leda en grupp om cirka tio utvecklingsingenjörer med specialistkompetens inom områden såsom dricksvattenproduktion, avloppshantering, ledningsnät, miljö och hållbar utveckling. Gruppen har ett övergripande ansvar för att samordna forskning och utveckling inom verksamheten och utgör en viktig del av organisationens långsiktiga utvecklingsarbete.
Som gruppchef har du personal-, budget- och arbetsmiljöansvar samt ansvar för verksamhetsplanering, uppföljning och utveckling. Du ingår även i ledningsgruppen för enheten och bidrar till verksamhetens strategiska utveckling.
Uppdraget innebär ett nära samarbete med interna och externa intressenter samt att skapa förutsättningar för innovation, kunskapsutveckling och verksamhetsförbättring.
Vi söker dig som är en trygg och erfaren ledare med förmåga att kombinera strategiskt tänkande med operativ handlingskraft.
Krav för tjänsten
Akademisk examen från universitet eller högskola inom naturvetenskapligt eller annat för uppdraget relevant område.
Minst tio (10) års erfarenhet som chef med ansvar för personal, ekonomi och arbetsmiljö.
Minst fem (5) års erfarenhet från offentlig verksamhet, varav minst tre (3) år i chefsroll.
Erfarenhet av att genomföra organisationsförändringar, verksamhetsutveckling eller etablering av nya funktioner.
Erfarenhet av affärs- och avtalsansvar.
Dokumenterad erfarenhet inom vatten, avlopp, miljö och/eller hållbarhetsområdet.
Mycket god förmåga att kommunicera på svenska i tal och skrift.
Giltigt B-körkort.
Meriterande
Erfarenhet av forsknings- och utvecklingsverksamhet.
Erfarenhet av forskningsfinansierade projekt.
Erfarenhet av ledarskap inom kommunal eller offentlig VA-verksamhet.
Mycket god förmåga att kommunicera på engelska i tal och skrift.
Erfarenhet från större samhällsviktiga eller tekniskt komplexa organisationer.Publiceringsdatum2026-06-04Dina personliga egenskaper
För att lyckas i uppdraget ser vi att du är:
Strategisk och analytisk med förmåga att växla mellan strategiska, taktiska och operativa perspektiv.
Strukturerad, resultatorienterad och skicklig på att prioritera.
Trygg i ditt ledarskap med hög integritet och god beslutsförmåga.
Kommunikativ och pedagogisk med förmåga att omsätta komplexa frågor till konkreta aktiviteter.
Relationsskapande och samverkansinriktad.
Utvecklingsorienterad med ett starkt driv att förbättra och utveckla verksamheter.
Uppdragsperiod och omfattning
Uppdraget omfattar heltid med planerad start den 17 augusti 2026 och pågår till den 30 april 2027.
Arbetet utförs huvudsakligen på plats hos kunden i Stockholmsområdet, med viss förflyttning mellan olika verksamhetsanläggningar.Så ansöker du
Urval och intervjuer sker löpande och uppdraget kan tillsättas innan sista ansökningsdag. Vi rekommenderar därför att du skickar in din ansökan så snart som möjligt.
Notera att vi av GDPR-skäl inte tar emot ansökningar via e-post. Har du frågor om uppdraget är du välkommen att kontakta Ronja Sert, ronja.sert@novare.se
, 073 345 73 43
Som konsult hos oss
Novare Bemanning bygger karriärer och stöttar organisationer. Vi är ett personligt och samhällsengagerat bolag som erbjuder interims och bemanningstjänster till både den offentliga och privata sektorn. Tillsammans med oss bidrar du till ett hållbart arbetsliv. Vi tar personlig utveckling till en helt ny nivå och är en unik arbetsgivare i branschen.
När du arbetar som konsult ute på uppdrag hos våra kunder kommer du att ha ett nära samarbete med din konsultchef. Du kommer att ha regelbundna avstämningar utifrån en aktiv feedback-kultur där du utvecklar ditt självledarskap och de verktyg som du behöver för att nå ditt önskade mål. Det finns även möjlighet för dig som interimskonsult som har eget bolag att vara underkonsult och fakturera oss för arbetad tid.
Novare Koncernen är ett av Sveriges ledande HR Serviceföretag som årligen genomför ca 600 rekryteringar samt många bemannings och interimsuppdrag. Novare har funnits i 20 år och startades av Investor. 2014 köpte personalen ut företaget från Investor och ägs idag av nyckelpersoner inom personalen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Novare Bemanning AB
(org.nr 556783-4782)
Blasieholmsgatan 4 (visa karta
)
111 48 STOCKHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Novare Jobbnummer
9947789